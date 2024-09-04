Eduin Caz hace lujoso regalo de cumpleaños a su esposa ¡cuesta miles de dólares!

Video ¿No han regresado? Eduin Caz sorprende al aclarar su situación con Daisy Anahy

Eduin Caz sorprendió a su esposa Daisy Anahy con un espectacular regalo y fiesta de cumpleaños el 2 septiembre.

La empresaria, quien llegó a los 31 años el 1 de septiembre, se festejó junto a sus familiares y amigos en Tijuana, Baja California, en un salón donde hubo música en vivo, bebidas, comida y mucha diversión.

PUBLICIDAD

Daisy compartió varios videos y fotografías del 'Anahy Fest', como nombró el festejo sorpresa que el cantante le preparó.

El evento fue amenizado por Grupo Máximo Grado y Hernán Sepúlveda, ambos exponentes de regional mexicano con los que Eduin Caz se ‘echó un palomazo’.

Daisy Anahy en su fiesta de cumpleaños. Imagen Daisy Anahy/Instagram

El lujoso regalo de la esposa de Eduin Caz

El líder de Grupo Firme ha demostrado que no escatima en gastos para consentir a su familia y esta no es la excepción, pues como regalo de cumpleaños le dio a Daisy Anahy una costosa camioneta Wagon G Mercedez-Benz que oscila los 240 mil dólares.

Eduin compartió varias fotografías y videos del momento en que su esposa abre la enorme caja en donde estaba el lujoso automóvil, incluso, hubo fuegos pirotécnicos.

Eduin Caz le obsequió un lujoso automóvil a Daisy Anahy. Imagen Eduin Caz/Instagram

El 1 de septiembre Daisy Anahy se felicitó a ella misma con un par de fotografías en su perfil de Instagram.

"Feliz cumpleaños a mí. Gracias Dios por otro año y que sigan los 30's por siempre... cha cha chauuu. Virgovibes", escribió.