Eduin Caz

Eduin Caz hace lujoso regalo de cumpleaños a su esposa ¡cuesta miles de dólares!

Daisy Anahy agradeció a Eduin Caz el costoso regalo con un apasionado beso. Ella celebró sus 31 años con una fiesta sorpresa que él organizó y en donde le dio el obsequio en medio de fuegos pirotécnicos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿No han regresado? Eduin Caz sorprende al aclarar su situación con Daisy Anahy

Eduin Caz sorprendió a su esposa Daisy Anahy con un espectacular regalo y fiesta de cumpleaños el 2 septiembre.

La empresaria, quien llegó a los 31 años el 1 de septiembre, se festejó junto a sus familiares y amigos en Tijuana, Baja California, en un salón donde hubo música en vivo, bebidas, comida y mucha diversión.

PUBLICIDAD

Daisy compartió varios videos y fotografías del 'Anahy Fest', como nombró el festejo sorpresa que el cantante le preparó.

Más sobre Eduin Caz

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto
2 mins

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto

Univision Famosos
¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU
1:14

¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

Univision Famosos
“Nos alcanzaron los problemas": Eduin Caz no se calla ante duras advertencias a Grupo Firme
0:57

“Nos alcanzaron los problemas": Eduin Caz no se calla ante duras advertencias a Grupo Firme

Univision Famosos
Eduin Caz publica tajante mensaje ante amenaza de muerte: teme por la vida de su equipo
2 mins

Eduin Caz publica tajante mensaje ante amenaza de muerte: teme por la vida de su equipo

Univision Famosos
Así reaccionó Eduin Caz a la macabra amenaza de muerte contra Grupo Firme: "No me meto con nadie"
2 mins

Así reaccionó Eduin Caz a la macabra amenaza de muerte contra Grupo Firme: "No me meto con nadie"

Univision Famosos
Grupo Firme rompe el silencio y toma drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte
1 mins

Grupo Firme rompe el silencio y toma drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte

Univision Famosos
Eduin Caz es sometido a una cirugía: esto se sabe de su estado de salud
2 mins

Eduin Caz es sometido a una cirugía: esto se sabe de su estado de salud

Univision Famosos
Eduin Caz por fin cuenta la verdad sobre su relación con Daisy Anahy, ¿están juntos otra vez?
2 mins

Eduin Caz por fin cuenta la verdad sobre su relación con Daisy Anahy, ¿están juntos otra vez?

Univision Famosos
Jhonny Caz, de Grupo Firme, revela que se casó en secreto con su novio: los detalles
2 mins

Jhonny Caz, de Grupo Firme, revela que se casó en secreto con su novio: los detalles

Univision Famosos
¿No han regresado? Eduin Caz sorprende al aclarar su situación con Daisy Anahy
0:51

¿No han regresado? Eduin Caz sorprende al aclarar su situación con Daisy Anahy

Univision Famosos

El evento fue amenizado por Grupo Máximo Grado y Hernán Sepúlveda, ambos exponentes de regional mexicano con los que Eduin Caz se ‘echó un palomazo’.

Daisy Anahy en su fiesta de cumpleaños.
Daisy Anahy en su fiesta de cumpleaños.
Imagen Daisy Anahy/Instagram

El lujoso regalo de la esposa de Eduin Caz

El líder de Grupo Firme ha demostrado que no escatima en gastos para consentir a su familia y esta no es la excepción, pues como regalo de cumpleaños le dio a Daisy Anahy una costosa camioneta Wagon G Mercedez-Benz que oscila los 240 mil dólares.

Eduin compartió varias fotografías y videos del momento en que su esposa abre la enorme caja en donde estaba el lujoso automóvil, incluso, hubo fuegos pirotécnicos.

Eduin Caz le obsequió un lujoso automóvil a Daisy Anahy.
Eduin Caz le obsequió un lujoso automóvil a Daisy Anahy.
Imagen Eduin Caz/Instagram

El 1 de septiembre Daisy Anahy se felicitó a ella misma con un par de fotografías en su perfil de Instagram.

"Feliz cumpleaños a mí. Gracias Dios por otro año y que sigan los 30's por siempre... cha cha chauuu. Virgovibes", escribió.

Daisy Anahy celebra su cumpleaños.
Daisy Anahy celebra su cumpleaños.
Imagen Daisy Anahy/Instagram
Relacionados:
Eduin CazDaisy AnahyCumpleañosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD