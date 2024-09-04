Eduin Caz hace lujoso regalo de cumpleaños a su esposa ¡cuesta miles de dólares!
Daisy Anahy agradeció a Eduin Caz el costoso regalo con un apasionado beso. Ella celebró sus 31 años con una fiesta sorpresa que él organizó y en donde le dio el obsequio en medio de fuegos pirotécnicos.
Eduin Caz sorprendió a su esposa Daisy Anahy con un espectacular regalo y fiesta de cumpleaños el 2 septiembre.
La empresaria, quien llegó a los 31 años el 1 de septiembre, se festejó junto a sus familiares y amigos en Tijuana, Baja California, en un salón donde hubo música en vivo, bebidas, comida y mucha diversión.
Daisy compartió varios videos y fotografías del 'Anahy Fest', como nombró el festejo sorpresa que el cantante le preparó.
El evento fue amenizado por Grupo Máximo Grado y Hernán Sepúlveda, ambos exponentes de regional mexicano con los que Eduin Caz se ‘echó un palomazo’.
El lujoso regalo de la esposa de Eduin Caz
El líder de Grupo Firme ha demostrado que no escatima en gastos para consentir a su familia y esta no es la excepción, pues como regalo de cumpleaños le dio a Daisy Anahy una costosa camioneta Wagon G Mercedez-Benz que oscila los 240 mil dólares.
Eduin compartió varias fotografías y videos del momento en que su esposa abre la enorme caja en donde estaba el lujoso automóvil, incluso, hubo fuegos pirotécnicos.
El 1 de septiembre Daisy Anahy se felicitó a ella misma con un par de fotografías en su perfil de Instagram.
"Feliz cumpleaños a mí. Gracias Dios por otro año y que sigan los 30's por siempre... cha cha chauuu. Virgovibes", escribió.