Así reaccionó Eduin Caz a la macabra amenaza de muerte contra Grupo Firme: "No me meto con nadie"

El semblante de Eduin Caz se habría desencajado luego de enterarse de la aparición de restos humanos junto a una narcomanta que le advertiría a Grupo Firme sobre una supuesta amenaza de muerte.

Según el periodista Víctor Lagunas, la noticia habría tomado por sorpresa al líder de Grupo Firme, quien en un principio imaginó que todo se trataba de una broma.

“Lamentablemente me tocó darle la noticia (…) Pues lo tomó… iba saliendo de hacer ejercicio, y pues como que, al principio, pues pensó que estaba jugando. Le dije, pues que no, que lamentablemente no, no estaba jugando”, reveló el comunicador a Siéntese Quien Pueda el 26 de febrero.

El periodista aseguró que el intérprete de ‘El amor de su vida’ quedó tan afligido por la delicada situación que, incluso, le aseguró que no entendía la razón del macabro hallazgo en el puente de Tijuana, Baja California.

“Me dio a entender cómo que estaba muy triste, y me dice: ‘es que yo no me meto con nadie’, y yo le dije: ‘pues mira compadre, lamentablemente son las consecuencias de lo que está pasando allá’. Pues hay una problemática grandísima en Sinaloa. Ya tienen meses en guerra, no hay vida nocturna en Culiacán. Entonces yo lo veo como que más bien es una amenaza para que se frene la actividad turística o económica al Estado de Sinaloa”, agregó sin dar más detalles sobre la aparente reacción de Eduin Caz.

Grupo Firme toma drástica decisión tras presunta amenaza

La tarde del 26 de febrero, Grupo Firme rompió el silencio y anunció drástica decisión tras la aparición de la presunta narcomanta en Tijuana.

“Lamentamos profundamente informales que la presentación de Grupo Firme para este 1ro de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada”, anunciaron mediante un comunicado.

“Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”, agregaron sin dar más detalles.

El 25 de febrero, las autoridades estatales alertaron sobre la aparición de una presunta narcomanta dirigida a Grupo Firme.

Según reportes del diario Reforma, sobre la carretera Tijuana-Rosarito fue hallada “una caja de color verde con la cabeza de un hombre en su interior” junto con el aviso: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos”.