Jhonny Caz, de Grupo Firme, revela que se casó en secreto con su novio: los detalles

Jhonny Caz reveló que ya contrajo matrimonio con Jonathan Bencomo, después de haberse comprometido en noviembre de 2021.

“La boda ya fue”, confesó el integrante de Grupo Firme en entrevista con ‘Ventaneando’, transmitida este 21 de agosto.

Jhonny Caz da algunos detalles de su enlace nupcial

De acuerdo con lo reportado en el famoso programa de espectáculos, Jhonny Caz y Jonathan Bencomo unieron sus vidas legalmente.

Jhonny Caz y su prometido Jonathan Bencomo Imagen Jhonny Caz/Instagram



El cantante de la famosa agrupación del regional mexicano detalló: “Fue secreta, algo muy íntimo, realmente fue la ceremonia”.

Él adelantó que está entre sus planes celebrar en grande este enlace: “Falta la fiesta y ahí nos vamos a desquitar todos”.

Para la conmemoración, de la que no puntualizó una fecha, inclusive ya tienen en mente a qué famosos invitarán.

“Muchos (estarán), desde Grupo Firme, mi compadre Yaki, Lenin Ramírez, ‘Flaco’, ‘Juanma’, Carolina Ross, etcétera. Muchas personas muy allegadas a nosotros”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si ya hizo el respectivo viaje para disfrutar ser el marido del ‘influencer’, el artista replicó entre risas:

“Nosotros vivimos en una constante luna de miel, somos re vaguísimos, a donde sea, entonces ya tuvimos muchas lunas de miel”.

Ante el excelente vínculo que lleva con Bencomo, pese a sus ocupadas agendas, Caz compartió la clave de su éxito.

“Somos una relación que apoya los sueños uno del otro. Obviamente, fue un sueño cumplido el que él fuera a Europa”, explicó.

“Gracias a Dios no somos una pareja muégano, así de que tenemos que estar 24/7 juntos, así todos empalagosos, entonces eso nos facilita mucho el estar cumpliendo metas y logrando cosas, siempre de la mano y apoyándonos uno con otro”, sumó.

Jhonny Caz se enfrentó a obstáculos para ser el marido de Jonathan Bencomo

En junio de 2022, meses después de darle el ‘Sí’ a Jonathan Bencomo cuando le entregó el anillo, Jhonny Caz desveló que no llegaría al altar ese mismo año.

“Ahorita Grupo Firme tiene muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo”, aseguró a la prensa acerca del motivo que frustraba sus deseos.

“Entonces, ya hablé con mi señor prometido y la vamos a posponer poquito, la vamos a dejar para el próximo año”, enunció.