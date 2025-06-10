Grettell Valdez

Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo

La actriz de Rebelde y Lo Que La Vida Me Robó atraviesa por momentos difíciles por la partida de su hijo Santino. Grettell Valdez deberá decirle adiós por una importante razón.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Envuelta en lágrimas y sin poder moverse, Grettell Valdez preocupa por su estado de salud: esto le pasa

Grettell Valdez atraviesa por momentos difíciles. La actriz de Rebelde y Lo Que La Vida Me Robó reveló que está a punto de decirle adiós a Santino, hijo que tuvo con el actor y presenador Patricio Borghetti.

A través de una publicación de Instagram, la estrella de telenovelas compartió una fotografía con su único hijo, quien está a punto de irse a estudiar “lejos de casa”, situación que tiene a Grettell Valdez con los sentimientos a flor de piel.

“Tú y Yo… Les cuento que hoy tengo el corazón apachurrado, no dejo de llorar, dos sentimientos: feliz de ver en lo que se ha convertido mi hijo, soy su fan número 1, es un ser fuera de serie”, escribió en las primeras líneas de su mensaje el 9 de junio.

En este mismo mensaje, la intérprete dijo sentirse plena por los logros de su hijo, quien el próximo 25 de julio cumplirá 16 años.

“#Santopuroamor en qué momento la vida pasa tan rápido, a nada de irse a estudiar lejos de casa, solo me resta agradecer a Dios por permitirme ser madre y lograr los sueños de mi hijo. Te Amo Santino Borghetti”, agregó.

Grettell Valdez está por despedirse de su hijo Santino.
Grettell Valdez está por despedirse de su hijo Santino.
Imagen Grettell Valdez / Instagram

Su hijo se muda a Londres

Grettell Valdez no reveló detalles de la partida de su hijo ni mucho menos el lugar al que el adolescente se trasladara para continuar sus estudios. Sin embargo, a principios de 2025 adelantó que Santino se iría a estudiar al extranjero a una “escuela artística”.

Incluso, en enero compartió fotografías de su estancia en Londres, donde su hijo iniciaría una carrera universitaria en agosto de este año. Semanas más tarde confesó ante la prensa mexicana que tenía “el corazón apachurrado”.

“Estoy muy orgullosa de él. Se va a estudiar a Londres, a un lugar increíble (…) No puedo negar que tengo el corazón apachurrado y que, seguramente, sufriré varias veces, pero al mismo tiempo estaré muy orgullosa de lo que estoy haciendo”, puntualizó a ‘De Primera Mano’ en febrero.

Grettell ValdezHijos de famososFamosos

