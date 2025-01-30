Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”
La actriz reveló una importante noticia sobre su futuro y el de su primogénito. El adolescente de 16 años hizo una elección que les cambiará la vida a ambos.
Grettell Valdez atraviesa un momento de entusiasmo y melancolía luego de que su hijo Santino, fruto de su relación con Patricio Borghetti, tomara una importante decisión.
La actriz reveló que el adolescente de 16 años ya decidió que cursará le escuela fuera de México, donde ambos residen, por lo que tendrán que separarse.
“Ahorita me fui a Europa a conocer la escuela de Santino donde se va dos años a estudiar”, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’, transmitida este 29 de enero.
“Estoy entre feliz, pero a la vez como… ¡uf! Esto de mamá, que es el orgullo de ‘hijo que se va a estudiar’, pero a la vez sí me está costando, la verdad”, añadió.
¿Cuándo se distanciarán Grettell Valdez y su hijo?
Ahondando en los detalles, Grettell Valdez puntualizó que Santino irá a “una escuela que es artística”, ubicada en Londres, Inglaterra.
“[Se va] hasta agosto. Todavía nos queda poquito”, indicó sobre el tiempo que les resta para seguir viviendo en el mismo país.
Al terminar sus cursos en esa institución, el joven se irá a la Universidad, por lo que su estancia lejos de tierra azteca será prolongada.
Pese a que estarán separados por kilómetros, la estrella de telenovelas, de 48 años, se mantiene optimista por un fuerte motivo.
“Más que doler, es como, lo voy a extrañar, obviamente, pero voy a verlo. Estaré ahí siempre con él”, compartió al respecto.
“No tengo nada que me ate en México, así que estaré 100 % para mi hijo”, aseguró quien interpretara a la villana de Lo Que La Vida Me Robó, melodrama que puedes ver en ViX.
Grettell Valdez llena de halagos a Santino
El pasado mes de julio, Grettell Valdez dedicó un emotivo mensaje a Santino, al que se refirió con muchos calificativos positivos.
“Desde el día que lo vi por primera vez así lo bauticé, y no es por nada, pero sí lo es: generoso, empático, inteligente, mágico, educado, ocurrente, seguro, divertido, amoroso”, anotó.
“Gracias por escogerme de mamá, soy muy afortunada”, aseveró la intérprete en su ‘post’, el cual acompañó con una serie de fotografías de ambos.