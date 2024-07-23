Grettell Valdez

Grettell Valdez y su hijo sufren accidente en la carretera: auto en el que viajaban pudo incendiarse

La actriz documentó detalles del percance que sufrió durante sus vacaciones en Japón. El taxi en el que viajaba con su hijo se estrelló contra una piedra y el vehículo corría el riesgo de incendiarse.

Elizabeth González.
Video ¡Su taxi casi explota!: las dramáticas imágenes del accidente que sufrieron Grettell Valdez y su hijo

La tarde del lunes 22 de julio, Grettell Valdez reportó el accidente automovilístico que sufrió junto a su hijo Santino en una carretera de Japón durante sus vacaciones en el continente asiático.

La actriz compartió en sus historias de Instagram un video donde narra que el taxi en el que viajaban “le pegó” a una piedra, lo que provocó que el tanque de gasolina del vehículo se quebrara y pudiera incendiarse.

“Nuestro taxista le pegó a una piedra, se rompió el tanque de gasolina, se está cayendo la gasolina, empezó a oler, salimos corriendo despavoridos, el calor está infernal, puede explotar. Entonces aquí estamos, llegó la policía, no saben el susto”, reportó en la grabación.

El auto en el que viajaba la actriz chocó con una roca.
Debido a las altas temperaturas del lugar donde se encuentran, Grettell Valdez pensó lo peor. Sin embargo, destacó en su relato que las autoridades del lugar llegaron pronto a su auxilio.

“Qué angustia. Pobre señor, también está todo asustadísimo”, dijo en referencia al taxista.

Grettell Valdez documentó detalles del percance en sus redes.
“Llegó la policía a rescatarnos… Estoy empapada de sudor, nos asustamos, aquí estamos, en la patrulla…”, agregó.

Sin dar más detalles sobre el accidente que sufrieron en la carretera, Grettell Valdez destacó que tanto ella, como su hijo y el taxista resultaron ilesos, por lo que todo había quedado en un susto.

“No saben el susto, ya nos rescataron por suerte”, compartió.

La actriz reportó que tanto ella como su hijo estaban bien.
La actriz reportó que tanto ella como su hijo estaban bien.
Imagen Grettell Valdez / Instagram

Lo que se sabe sobre el accidente de Grettell Valdez en Japón

Grettell Valdez contó más tarde en sus historias de Instagram cómo fue el percance que sufrió en la carretera que pudo terminar en tragedia si su hijo Santino no se hubiera percatado del olor a gasolina.

“Imagínense que me pasó un tren encima (…) Salimos camino al aeropuerto, íbamos en la carretera y de repente se oye un trancazo... el chofer ‘sorry, sorry’… y Santino al segundo me dice: ‘mamá, huele a gasolina cañón’, entonces le pedimos (al taxista) que se orille porque huele mucho a gasolina y efectivamente, con el trancazo rompió el tanque…", narró.

La intérprete de 48 años relató que el olor a gasolina y la reacción del taxista la alarmaron, precisando que fue hasta que llegó la policía que logró calmarse.

“Escurriendo la gasolina, el calor infernal… El chofer así de ‘corran, corran… háganse para allá’ y yo así de: ‘mis maletas’… No saben el estrés (…) llegó la policía y echó no sé qué líquido en el piso, nos pone cascos y nos meten a la patrulla. No entendíamos nada de lo que decían. Llega el (nuevo) taxi, guardamos las cosas y yo así de ‘quiero llorar’", sentenció.

Previo a este percance, Grettell Valdez y su hijo habían documentado sus vacaciones por el continente asiático. La actriz de La historia de Juana (telenovela que puedes ver en ViX) había visitado junto a Santino algunos lugares como Tailandia, Camboya, Bali e Indonesia.

