Gloria Izaguirre dice que vivió "cosas desagradables" con Alejandra Guzmán y presenció sus descuidos como madre

Continuó su relato exponiendo que, sin ser psiquiatra, notó conductas inapropiadas. "Eso no es una sustancia, eso es ella… Mala copa, hay gente que no le va. Tuve que agarrar a mi amiga. Desde que llegamos ya empezaba con cosas de ego, control, adicción seguro. Que no platicáramos y que 'párense a bailar ahorita', medio le hacíamos caso porque no nos íbamos a amargar la noche".