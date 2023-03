Frida Sofía arremete en contra de Luis Enrique por el presunto robo a Silvia Pinal: "Es tu mamá"

"Gracias a Dios y por su propio bien no conozco a esa pin… gata asquerosa, porque te lo juro que se me cruza y yo no sé qué voy a hacer. Todavía la estúpida desgraciada 'ay ja ja ja como de película, súper bien, ti ti ti. Tú no vas a escuchar ti ti ti si te me pones enfrente", refirió Frida sobre los sonidos que hace Mayela en el audio cuando explica que con un detector de metales comprobaron si las joyas de Silvia Pinal eran de oro y plata. "Y lo más triste es que no le basta con la herencia de Alejandra para su hijo", agregó.