Frida Sofía acusa que su sobrina Michelle Salas "le robó un fajón de dinero" a su abuela Silvia Pinal

"No tengo idea, ni me interesa su dinero, no estoy esperando que mi abuela se muera, ojalá nos viva muchos años más, pero lo último que a mí me preocupa es su herencia, no la quiero, y si me toca algo lo usaría para reconstruir algo, no para mí, sería para ayudar a las mujeres o a los niños de México, pero no espero, ni necesito nada, gracias a Dios tengo todo para mantenerme bien y eso se lo agradezco a Dios", sentenció Frida Sofía en la entrevista.