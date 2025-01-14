Alejandra Guzmán estaría buscando “reconciliarse” con Frida Sofía tras muerte de Silvia Pinal

Video Frida Sofía comparte duro mensaje tras la supuesta lectura del testamento de su abuela

Alejandra Guzmán estaría buscando “reconciliarse” con su hija Frida Sofía tras la muerte de Silvia Pinal.

Este 13 de enero, Alan Tacher compartió con la prensa mexicana que, según pudo percatarse en la entrevista que le hizo a la llamada ‘Reina de Corazones’ en diciembre pasado, ésta estaría intentando limar asperezas con su hija, de quien lleva años distanciada por la denuncia que hizo en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

“(En la entrevista) la sentí (a Alejandra Guzmán) bien sincera, bien linda”, dijo a Edén Dorantes.

“Me habían dicho que no le preguntara de Frida Sofía porque es un tema un poco delicado. No le pregunté; ella solita y habló, ella solita lo soltó. Ella solita fue la que hizo esa llamada, no fue Frida Sofía. Ella fue la que le llamó a Frida Sofía y le dijo ‘oye, ya está mal tu abuelita ¿te quieres despedir de ella?’. Eso fue lo que pasó en realidad”, insistió.

Sin ventilar tantos detalles sobre la conversación que tuvo con Alejandra Guzmán, el presentador de Despierta América aseguró que la intérprete de ‘Mi peor error’ dejaría “al tiempo” su reconciliación con la joven.

“Sé que después hubo conversación; sé que después de esa llamada siguieron en contacto. Me dijo que tiempo al tiempo”, insistió.

“Por lo que me dijo y sentí, ella está abierta a que se vayan a arreglar las cosas… Creo que con lo que pasó con su mamá está abierta a una plática, a reconciliarse”, sentenció.

Silvia Pinal hizo el “milagro” de acercar a Alejandra Guzmán con su hija

Tras la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán compartió en conferencia y desde el interior de la funeraria donde se estaban velando los restos de su madre, que había tenido un acercamiento con Frida Sofía, a quien había llamado para que pudiera despedirse de su abuela.

“Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró”, mencionó brevemente el 29 de noviembre.