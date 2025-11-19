¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Será sentenciado por participar en concierto ligado a la delincuencia organizada

Video Muere exmánager de Gerardo Ortiz en un restaurante: las imágenes de cómo le quitan la vida

Gerardo Ortiz será sentenciado, este miércoles 19 de noviembre, en una corte federal de California por haber participado en un concierto ligado a la delincuencia organizada.

De acuerdo con Univision Noticias, el cantante de corridos interpretó canciones en un show que se realizó en México, en 2018, por medio del cual el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lavó dinero.

El también compositor se declaró culpable, en febrero del año pasado, de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gerardo Ortiz podría evitar la cárcel

Gerardo Ortiz deberá presentarse a su audiencia, programada a las 15:00 horas (tiempo local), para conocer la condena que recibirá.

Gracias a que cooperó con el Federal Bureau of Investigation (FBI), él espera poder evitar la prisión, expone El Heraldo de México.

Con el objetivo de obtener una reducción de su castigo, el artista testificó durante dos días en el juicio de Ángel del Villar, quien era su mánager y dueño de la disquera Del Records.

El empresario fue acusado de más de una decena de crímenes, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un traficante de drogas y haber hecho tratos con este por alrededor de 175 mil dólares.

El productor musical recibió una pena de cuatro años en la cárcel. Además, tendría que pagar una multa de dos millones de dólares. Actualmente, se encuentra bajo proceso de apelación.