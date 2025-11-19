Gerardo Ortiz

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Será sentenciado por participar en concierto ligado a la delincuencia organizada

El intérprete de corridos conocerá hoy el veredicto de la juez, quien determinará si pasará o no tiempo en prisión.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere exmánager de Gerardo Ortiz en un restaurante: las imágenes de cómo le quitan la vida

Gerardo Ortiz será sentenciado, este miércoles 19 de noviembre, en una corte federal de California por haber participado en un concierto ligado a la delincuencia organizada.

De acuerdo con Univision Noticias, el cantante de corridos interpretó canciones en un show que se realizó en México, en 2018, por medio del cual el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lavó dinero.

PUBLICIDAD

Más sobre Gerardo Ortiz

Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis

Univision Famosos
Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso
1:44

Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso

Univision Famosos
Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona
2 mins

Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis

Univision Famosos
La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 
1:14

La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Las imágenes de Gerardo Ortiz al salir de la corte tras declarar en el juicio contra Ángel del Villar
1:02

Las imágenes de Gerardo Ortiz al salir de la corte tras declarar en el juicio contra Ángel del Villar

Univision Famosos
Gerardo Ortiz rompe el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con cartel
2 mins

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con cartel

Univision Famosos
Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México
2 mins

Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México

Univision Famosos

El también compositor se declaró culpable, en febrero del año pasado, de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gerardo Ortiz podría evitar la cárcel

Gerardo Ortiz deberá presentarse a su audiencia, programada a las 15:00 horas (tiempo local), para conocer la condena que recibirá.

Gracias a que cooperó con el Federal Bureau of Investigation (FBI), él espera poder evitar la prisión, expone El Heraldo de México.

Con el objetivo de obtener una reducción de su castigo, el artista testificó durante dos días en el juicio de Ángel del Villar, quien era su mánager y dueño de la disquera Del Records.

El empresario fue acusado de más de una decena de crímenes, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un traficante de drogas y haber hecho tratos con este por alrededor de 175 mil dólares.

El productor musical recibió una pena de cuatro años en la cárcel. Además, tendría que pagar una multa de dos millones de dólares. Actualmente, se encuentra bajo proceso de apelación.

Antes de la comparecencia, los abogados de Ortiz sometieron una moción solicitando que el caso sea sellado y que la resolución se desarrolle a puertas cerradas, para que el veredicto de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong no se haga público.

Relacionados:
Gerardo OrtizÁngel del Villar NarcotráficoCartel Jalisco Nueva GeneraciónPolémicaPolémicas de famososFBICelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX