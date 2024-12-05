Exmánager de Gerardo Ortiz era investigado por presunto lavado de dinero antes de su asesinato

Video Muere exmánager de Gerardo Ortiz en un restaurante: las imágenes de cómo le quitan la vida

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó que Jesús Pérez Alvear, exmánager del cantante Gerardo Ortiz, fue asesinado.

“Sí, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, fue quien nos confirmó [la identidad]”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, de Radio Fórmula, la mañana de este jueves 5 de diciembre.

La tarde de este miércoles 4, el promotor musical se encontraba al interior de un restaurante, ubicado en la Ciudad de México, cuando fue atacado.

De acuerdo con García, “dos personas con casco” ingresaron al establecimiento. El video de vigilancia, difundido por el reportero Carlos Jiménez, confirma la información.

En el clip, se puede apreciar que los hombres dispararon en contra de Pérez, a las 16:06 horas, y posteriormente huyeron.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los servicios de emergencia diagnosticaron a ‘Chucho’, como era conocido, “sin signos vitales por herida de arma de fuego en la cabeza”.

La dependencia indicó que, al parecer, se trató de una agresión directa. Su titular, Pablo Vázquez Camacho, sentenció que ya se realizan indagaciones sobre lo sucedido.

Jesús Pérez Alvear estaba siendo investigado

En su conversación con Azucena Uresti, Omar García Harfuch compartió que Jesús Pérez Alvear estaba siendo investigado por las autoridades.

“Esta persona está relacionada con investigaciones de lavado de dinero en Estados Unidos”, puntualizó al respecto.

“Tiene un señalamiento ahí, es abierto el señalamiento que tiene y tiene otras investigaciones en Estados Unidos”, añadió.

Alegadamente, ‘Chucho’ también estaría ligado con el atentado que García Harfuch, quien es hijo de la artista María Sorté, sufrió en 2020, pero él no habló acerca de ello.

Diario El Universal reporta, citando información del FBI, Pérez “tenía nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación desde 2018”.

El medio puntualiza que él presuntamente utilizaba su promotora, Gallística Diamante, para cambiar las cantidades de dinero obtenidas por la organización criminal.