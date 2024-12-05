Gerardo Ortiz

Exmánager de Gerardo Ortiz era investigado por presunto lavado de dinero antes de su asesinato

Omar García Harfuch confirmó la muerte del promotor musical Jesús Pérez Alvear. El funcionario brindó detalles de lo sucedido y aseguró que sobre el empresario pesaban supuestos cargos criminales.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere exmánager de Gerardo Ortiz en un restaurante: las imágenes de cómo le quitan la vida

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó que Jesús Pérez Alvear, exmánager del cantante Gerardo Ortiz, fue asesinado.

“Sí, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, fue quien nos confirmó [la identidad]”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, de Radio Fórmula, la mañana de este jueves 5 de diciembre.

PUBLICIDAD

La tarde de este miércoles 4, el promotor musical se encontraba al interior de un restaurante, ubicado en la Ciudad de México, cuando fue atacado.

De acuerdo con García, “dos personas con casco” ingresaron al establecimiento. El video de vigilancia, difundido por el reportero Carlos Jiménez, confirma la información.

Más sobre Gerardo Ortiz

Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis

Univision Famosos
Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso
1:44

Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso

Univision Famosos
Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona
2 mins

Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis

Univision Famosos
La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 
1:14

La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Las imágenes de Gerardo Ortiz al salir de la corte tras declarar en el juicio contra Ángel del Villar
1:02

Las imágenes de Gerardo Ortiz al salir de la corte tras declarar en el juicio contra Ángel del Villar

Univision Famosos
Gerardo Ortiz rompe el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con cartel
2 mins

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con cartel

Univision Famosos
Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México
2 mins

Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México

Univision Famosos

En el clip, se puede apreciar que los hombres dispararon en contra de Pérez, a las 16:06 horas, y posteriormente huyeron.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los servicios de emergencia diagnosticaron a ‘Chucho’, como era conocido, “sin signos vitales por herida de arma de fuego en la cabeza”.

La dependencia indicó que, al parecer, se trató de una agresión directa. Su titular, Pablo Vázquez Camacho, sentenció que ya se realizan indagaciones sobre lo sucedido.

Jesús Pérez Alvear estaba siendo investigado

En su conversación con Azucena Uresti, Omar García Harfuch compartió que Jesús Pérez Alvear estaba siendo investigado por las autoridades.

“Esta persona está relacionada con investigaciones de lavado de dinero en Estados Unidos”, puntualizó al respecto.

“Tiene un señalamiento ahí, es abierto el señalamiento que tiene y tiene otras investigaciones en Estados Unidos”, añadió.

Alegadamente, ‘Chucho’ también estaría ligado con el atentado que García Harfuch, quien es hijo de la artista María Sorté, sufrió en 2020, pero él no habló acerca de ello.

Diario El Universal reporta, citando información del FBI, Pérez “tenía nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación desde 2018”.

El medio puntualiza que él presuntamente utilizaba su promotora, Gallística Diamante, para cambiar las cantidades de dinero obtenidas por la organización criminal.

Video Gerardo Ortiz comenzó su carrera en Código Fama, ¿qué fue de los demás niños?
Relacionados:
Gerardo OrtizMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD