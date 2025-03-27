Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis

Video Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?

Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, ha sido declarado culpable de hacer negocios con el fallecido promotor musical Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear, quien presuntamente lavaba dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero, Los Cuinis.

La sentencia del productor, quien fue pareja de Chiquis Rivera, llegó luego de un juicio que se desarrolló durante dos semanas en una corte federal de Los Ángeles, California, de acuerdo con Univision Noticias.

La agencia de talentos Del Entertainment, propiedad del empresario, también fue enjuiciada y encontrada responsable por los mismos 11 cargos, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado y haber hecho tratos con este por un monto total de 3.5 millones de pesos (alrededor de 175,000 dólares).

Tras conocer la determinación, Del Villar recibió el apoyo de sus familiares y empleados, quienes lo abrazaron afuera de la sala 1.

“Esperé cinco años por esto, yo estoy tranquilo”, les dijo él a los presentes después de recalcar que no se veía “agüitado”.

¿Qué sigue para Ángel del Villar?

Los delitos por los que Ángel del Villar ha sido acusado conllevarían una condena de hasta 30 años de prisión, advirtió el Departamento de Justicia.

La figura en la industria del regional mexicano seguirá libre bajo fianza hasta el día de su sentencia, el próximo viernes 15 de agosto.

Gerardo Ortiz, testigo contra Ángel del Villar

El caso sobre Ángel del Villar se enfocó en tres conciertos que Gerardo Ortiz ofreció en tres Estados en México, así como en un ‘show’ cancelado.

El intérprete de ‘Ahí no era’ testificó ante el juez que el imputado lo engañó para que acudiera el abril de 2018 a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Con ello, él cumplió con un contrato que tenía con Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear.

Días atrás, Ortiz aceptó su culpabilidad por violar la Ley Kingpin, “la cual permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos”.

