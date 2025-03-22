Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Video Las imágenes de Gerardo Ortiz al salir de la corte tras declarar en el juicio contra Ángel del Villar

El juicio de Ángel del Villar por presuntamente haber violado la Ley Kingpin comenzó el 17 de marzo y en un par de ocasiones Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, acudió a la corte para apoyar al empresario musical.

Del Villar, a quien le imputan un cargo de conspiración "para realizar transacciones en propiedades de narcotraficantes designados por Estados Unidos con la empresa DEL Records", habló con la prensa sobre el lazo que lo une con el hermano de su expareja, Chiquis Rivera.

"Muy contento, feliz, a pesar del pasado, yo siempre estuve en la vida de él desde niño. Tengo una relación muy bonita con él, lo veo como un hijo, lo trato como un hijo, hay un respeto mutuo", explicó.

Cuando Jenni Rivera murió en el accidente aéreo, Johnny solo tenía 13 años y su hermana Chiquis se hizo cargo de él, así como de sus otros tres hermanos.

La primogénita de 'La Diva de la Banda' mantuvo una relación durante varios años con Ángel del Villar, por lo cual el lazo del productor musical con su excuñado fue muy cercana, pues fue como una figura paterna para él.

A pesar de que Chiquis y Ángel terminaron su noviazgo, Johnny ha mantenido fuerte su relación con él.

Ángel del Villar y Juan Ángel continúan siendo muy cercanos. Imagen Ángel del Villar/Instagram

¿De qué acusan a Ángel del Villar?

El principal señalamiento en contra de Ángel del Villar es por haber realizado negocios con Jesús Pérez Alvear, alias 'Chucho Pérez', quien era promotor musical y desde 2018 fue formalmente designado como "narcotraficante", además de que está incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos presuntos negocios violan la Ley Kingpin, por lo cual Del Villar está siendo enjuiciado en los tribunales de California.

Gerardo Ortiz testificó en contra de Ángel, pues también está vinculado en el caso.