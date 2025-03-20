Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con cartel

El cantante forma parte de una investigación del FBI que involucra a la compañía disquera Del Records y a su dueño, Ángel del Villar, por estar presuntamente vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Elizabeth González
Gerardo Ortiz rompió el silencio tras declararse culpable de cantar en conciertos vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El cantante de regional mexicano fue captado al salir del tribunal donde admitió haber violado la Ley Kingpin, “la cual permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos”.

Sin dar detalles sobre el proceso legal que enfrenta, Gerardo Ortiz reveló brevemente cómo se encuentra luego de revelarse que es parte de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que involucra a la compañía disquera Del Records y a su dueño, Ángel del Villar, por estar presuntamente vinculados con el cartel mexicano.

“Gracias a los fans por preocuparse y a todos ustedes por estar acá. No (me preocupa esta situación), estoy muy bien, gracias, gracias a mis fans, con permiso”, declaró a Hoy Día.

Sufre revés tras aceptar culpabilidad

A tan solo unas horas de aceptar ante el FBI haber cantado “en unos seis conciertos” presuntamente vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Palenque de la Feria de Puebla 2025 retiró de su cartel oficial la presentación del intérprete de ‘Tal como eres’

“Por cuestiones ajenas a la empresa, la fecha agendada para el día 11 de mayo con el artista Gerardo Ortiz queda cancelada”, se lee en el comunicado emitido por el Gobierno de Puebla el 19 de marzo.

Cancelan presentación de Gerardo Ortiz ante polémica.
Cancelan presentación de Gerardo Ortiz ante polémica.
Imagen Gobierno de Puebla / X

El vínculo de Gerardo Ortiz con Ángel del Villar

La culpabilidad de Gerardo Ortiz se habría ventilado durante el juicio de Ángel del Villar, quien fue su representante por algún tiempo y quien está siendo enjuiciado en Los Ángeles por supuestamente violar la Ley Kingpin.

El juicio contra Ángel del Villar, quien fue pareja de Chiquis Rivera, comenzó el 17 de marzo y según el Departamento de Justicia, las acusaciones en su contra serían porque se habría asociado con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear y la empresa Gallística Diamante, los cuáles presuntamente están vinculados al Cartel de Jalisco.

Pérez Alvear, alias 'Chucho', fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México.

