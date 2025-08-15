Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis

Video Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia

El productor musical Ángel del Villar fue sentenciado a 4 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares por haber hecho negocios con el fallecido empresario Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear, quien lavaba dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este viernes 15 de agosto, el productor fue condenado en una corte federal de California por violar la llamada Ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses tener una relación comercial con un narcotraficante designado.

De acuerdo con Univision Noticias, el ex de Chiquis deberá presentarse a prisión el próximo 1 de diciembre. El mismo medio señala q sus abogados pidieron que fuera enviado a la cárcel del sur de California.

¿Qué pasó con la disquera implicada de Ángel del Villar?

En cuanto a su disquera, Del Records, que catapultó la cara de Peso Pluma, esta fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y a pagar una multa de 1.8 millones de dólares.

La agencia de talentos fue enjuiciada y encontrada responsable por los mismos 11 cargos que se le imputan a Ángel del Villar, los cuales incluyen conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante y haber hecho tratos con éste por un monto total de alrededor 175 mil dólares.

Gerardo Ortiz fue clave en el proceso legal del ex de Chiquis

El 27 de marzo, Ángel del Villar y su agencia de talentos Del Records fueron declarados culpables por más de 11 cargos federales en una corte de Los Ángeles.

La Fiscalía de Justicia había pedido inicialmente un castigo para Del Villar de 6 años y medio de cárcel, 3 años de libertad condicional y una multa de 300 mil dólares.

El caso sobre Ángel del Villar se enfocó en tres conciertos que Gerardo Ortiz ofreció en tres Estados en México, así como en un ‘show’ cancelado.

El intérprete de ‘Dámaso’ testificó ante el juez que el imputado lo engañó para que acudiera el abril de 2018 a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Con ello, él cumplió con un contrato que tenía con Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear, quien fue asesinado en diciembre de 2024.

El testimonio de Gerardo Ortiz, quien el 19 de marzo se declaró culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel mexicano y de violar la Ley Kingpin, fue clave en el proceso legal de Ángel del Villar.