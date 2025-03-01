Amigos de Gene Hackman aseveran que "últimamente" la salud del actor estaba "decayendo"

Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Amigos de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, quienes fueron hallados sin vida el 26 de febrero en su hogar en Nuevo México, habrían notado que la salud del actor mermó en los últimos meses.

Daniel y Barbara Lenihan, quienes mantuvieron una amistad con la pareja durante tres décadas, revelaron que Hackman "había dejado de andar en bicicleta por el vecindario" desde hace un año y "últimamente" el actor "estaba básicamente confinado en su casa", contaron a People.

Aaron Lenihan, hijo de los amigos del fallecido actor, señaló a la revista que Betsy Arakawa "estaba tratando de mantenerlo lo más activo, comprometido y saludable posible" y añadió que el retirado histrión practicaba yoga por Zoom y armaba rompecabezas.

La pareja Lenihan contó que en los "últimos meses", Hackman "realmente estaba decayendo". Sin embargo, Bárbara aseveró que Betsy "estaba en perfecto estado de salud, muy en forma".

Los amigos de Gene aseveraron que Arakawa "era muy protectora con él en términos de COVID, por lo que siempre usaba una máscara cuando la veíamos salir".

Gene Hackman y su esposa eran muy "unidos"

De acuerdo con los Leniham, eran una pareja "muy unida": "Parecían compañeros de la vida real, muy, muy cercanos el uno al otro, y ambos eran increíblemente amables. Y eran reservados, pero muy divertidos”.

Los resultados de las autopsias

Por medio de un comunicado, difundido en Facebook el 27 de febrero, la Oficina del Sheriff de Santa Fe informó que la Oficina del Investigador Médico "realizó una autopsia" a Gene Hackman y Betsy Arakawa.

"Los resultados iniciales indicaron que ninguno de los dos presentaba traumatismos externos" y explicaron que "no se ha determinado la forma ni la causa del fallecimiento".

Las determinaciones oficiales de todos esos exámenes, incluyendo la revisión a profundidad de los restos, "están pendientes".

El 28 de febrero el sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, reveló en conferencia de prensa que los cuerpos de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, dieron negativo en las pruebas de intoxicación por monóxido de carbono.