Gene Hackman y su esposa: experto forense explica cómo habría ocurrido su muerte

Video ¿Gene Hackman y su esposa murieron por tener el “corazón roto”? Surge nueva teoría

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados sin vida el 26 de febrero en su hogar en Nuevo México. Aunque las autoridades aún están a la espera de que se dé a conocer la causa oficial de su muerte, el experto forense, Michael Baden, explicó, según su teoría, cómo habría ocurrido la misteriosa muerte de la pareja.

El patólogo forense dijo a Fox News que la muerte del actor de Hollywood y la reconocida pianista pudieron ser accidentales. Sin embargo, destacó que el deceso de Hackman habría sido el detonante.

“La autopsia mostró que él no tuvo ninguna herida”, dijo el 2 de marzo en el programa. “No había monóxido de carbono. Él tenía —la causa más común de muerte en este país— una enfermedad del corazón severa, enfermedad arterial coronaria y presión alta quizás”, agregó.

La teoría del doctor Michael Baden se basa en que Betsy Arakawa, quien fue encontrada sin vida en el baño al lado de un frasco de pastillas con prescripción médica y un calentador, pudo haberse percatado de que Gene Hackman se sentía mal y fue en busca de su medicamento para la presión.

Según los primeros reportes de las autoridades de Nuevo México, entre los fármacos hallados en el suelo se encontrarían pastillas para la tiroides, la presión y Tylenol, por lo que cree que, en medio del episodio de tensión, ella se cayó.

“Ella pudo haberse dado en la cabeza al caerse y tener alguna herida interna en el cerebro o sangrado en el cerebro”, dijo.

En cuanto a la mascota de la pareja, un perro pastor alemán, que fue encontrado muerto muy cerca de Betsy Arakawa, Michael Baden cree que pudo haber perdido la vida por deshidratación.

El 28 de febrero, el sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, reveló en conferencia de prensa que los cuerpos de Genne Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, dieron negativo en las pruebas de intoxicación por monóxido de carbono.