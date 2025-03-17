Nuevo giro en caso de la desoladora muerte de Gene Hackman y su esposa: sale a la luz reveladora llamada

Video ¿Gene Hackman incluyó a sus hijos en la herencia? A esto asciende su millonaria fortuna

El caso de la desoladora muerte Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa ha dado un nuevo giro tras las declaraciones de Josiah Child, médico que afirma habría recibido una llamada de la expianista un día después de la fecha en que se supone perdió la vida.

Aunque las autoridades encargadas de la investigación señalan que la esposa de Gene Hackman murió el 11 de febrero, el director de la clínica Cloudberry Health en Nuevo México señaló que la mujer llamó a su clínica un día después.

PUBLICIDAD

“La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero”, afirmó a Daily Mail el 15 de marzo.

Según el testimonio del médico, Betsy Arakawa se comunicó a su consultorio semanas antes para preguntar sobre la posibilidad de que al actor de Hollywood se le realizara un ecocardiograma. Según el médico, el 10 de febrero tenía programa una cita, pero debido a que “su esposo no se sentía bien” la reagendó para el 12 del mismo mes.

“ No era mi paciente, pero alguien le recomendó Cloudberry. Nos dijo que vendría esa tarde y le agendamos la cita, pero nunca se presentó. No mostró síntomas de insuficiencia respiratoria. La consulta no era por hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no respondió”, relató.

“No soy experto en hantavirus, pero la mayoría de los pacientes con ese diagnóstico fallecen en el hospital. Es sorprendente que la Sra. Hackman hablara por teléfono a mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria”, sentenció.

La revelación del médico estaría dando un radical giro al caso de la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa, quien según el informe de Heather Jarrell, jefa de medicina forense de Nuevo México, ella habría muerto el 11 de febrero por síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad poco común transmitida por medio de excremento de roedores.

La Betsy Arakawa fue vista por última vez "corriendo" por Santa Fe el 11 de febrero, visitando una farmacia, una tienda de alimentos para mascotas y un supermercado.

PUBLICIDAD

En el caso de Gene Hackman, las autoridades determinaron que el actor falleció el 18 de febrero a causa de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, con el Alzheimer como un factor contribuyente, según el último registro de su marcapasos.