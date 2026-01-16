Gene Hackman

Mansión en la que murieron Gene Hackman y su esposa es puesta “a la venta” por millonaria suma

La propiedad del actor y la expianista, en Santa Fe, Nuevo México, ahora está en el mercado inmobiliario. Fue ahí donde ellos fueron encontrados sin vida el 26 de febrero de 2025.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa

La mansión en la que Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida “está a la venta” a casi un año de sus muertes.

Este 16 de enero, The Sun dio a conocer que la propiedad, ubicada en Santa Fe, Nuevo México, se encuentra en el mercado inmobiliario.

La agente inmobiliaria Tara Earley es la encargada de conseguir que el complejo sea adquirido, y se anuncia en Realtor.com actualmente.

En el sitio web especializado se detalla que la residencia tiene un costo de 6,25 millones de dólares (más de 110 millones de pesos mexicanos).

¿Cómo es la mansión en la que murieron Gene Hackman y su esposa?

También en el portal se puntualiza que la vivienda de Gene Hackman y Betsy Arakawa fue diseñada por el arquitecto Ed Boniface y que se ubica en una extensa parcela de más de 53 acres.

La “finca” cuenta con tres estructuras distintas cuidadosamente distribuidas a lo largo del terreno. En total hay 6 recámaras, 3 de ellas en una edificación independiente para huéspedes, y 10 baños.

Entre las amenidades están la cocina, sala de estar, comedor, biblioteca, gimnasio, habitación de juegos, sala multimedia y garaje.

¿Qué les sucedió a Gene Hackman y a su esposa?

Gene Hackman, de 95 años, y Betsy Arakawa, de 65, fueron localizados ya muertos el 26 de febrero de 2025 al interior de su lujosa morada.

Gracias a las investigaciones posteriores se determinó que el actor de ‘Superman’ falleció por una enfermedad cardíaca con complicaciones de Alzheimer, mientras que su pareja pereció a causa del hantavirus.

Se dictamino que ambas defunciones fueron por causas naturales, según la médica forense jefa de Nuevo México, Heather Jarrell.

