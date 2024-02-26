Galilea Montijo responde si su malestar en Premio Lo Nuestro fue porque está embarazada

Galilea Montijo se sinceró sobre si el malestar que sintió previo a Premio Lo Nuestro 2024 fue debido a que está embarazada.

El pasado jueves 22 de de febrero, la presentadora mexicana recibió atención médica horas antes de que comenzara la importante premiación, en la que sería una de las 'hosts' principales.

Su relacionista pública, Danna Vázquez, compartió en Instagram una fotografía en la que la también actriz aparece recostada mientras un paramédico le ponía suero.

Galilea Montijo tuvo que recibir atención médica antes de su presentación en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Danna Vázquez/Instagram

Tras la viralización de dicha imagen, internautas no sólo externaron su preocupación por 'Galy', como la llaman cariñosamente, sino también su teoría de que se sintió mal porque estaría esperando a su segundo hijo.

¿Galilea Montijo está embarazada?

A días de que se generara dicha especulación, la conductora de Hoy respondió si en realidad su indisposición ocurrió porque está en la dulce espera de un bebé.

“¡Ay, ojalá! Háganme la buena, es lo que más quisiera. Ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos”, dijo en entrevista para Despierta América este 25 de febrero.

Galilea Montijo aclaró lo que le sucedió: “Desde aquí (la Ciudad de México), de hecho, si me escuchan, todavía estoy un poco congestionada”.

“Pasó que llegamos (a Miami) y pensé que era el cambio de clima, los aires acondicionados allá son muy fríos", explicó al respecto.

“Comenzó como un cuadro viral, pero de gripe, me hicieron prueba de covid y (salió) negativo, y de ahí se fue al estómago, entonces nunca nos enteramos qué fue lo que pasó”, añadió.

La protagonista de telenovelas como ‘La Verdad Oculta’, que puedes ver aquí en ViX, recordó que durante los ensayos de la premiación “no podía” lidiar con la afección.

“Tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía, y nada, gracias a Dios, me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil, y esos me sacaron adelante”, expuso.

Montijo, como una profesional, finalmente sí realizó su trabajo como conductora de Premio Lo Nuestro 2024, en el que inclusive debutó en la alfombra roja con su novio, Isaac Moreno.

Galilea Montijo sí quiere tener otro hijo

Tras ser puntual en el hecho de que actualmente no está encinta, la exreina de belleza hizo hincapié en que sí desearía ser mamá nuevamente.

“O sea, si tú me preguntas de embarazo, ¡me encantaría!”, indicó la estrella, quien está a cuatro meses de cumplir 51 años.

Galilea Montijo dio a luz en marzo de 2012 a su primogénito, Mateo, producto de su relación con el político Fernando Reina, del que se divorció en 2023.

En enero, ella compartió durante una emisión del programa en el que es una de las titulares, ‘Netas Divinas’, que anhela poder tener “una niña”.