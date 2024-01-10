Galilea Montijo responde si su nuevo galán sería el padre de la niña que tanto anhela

Video Karla Martínez revela si le gustaría tener un bebé como a Galilea Montijo a sus 50 años

A principios de este 2024 se difundieron unas declaraciones de Galilea Montijo en las que dejó en claro que "no se quiere quedar con las ganas" de ser mamá a sus 50 años.

De hecho, hasta tiene preciso que anhela una bebé: " No me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, (está) la opción de adoptar, de un vientre… No tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas", reveló en una emisión de 'Netas Divinas' que se transmitió en México el pasado 4 de enero.

¿Galilea Montijo quiere que Isaac Moreno sea el padre de su hija?

La tapatía despidió el 2023 y recibió el Año Nuevo junto a su nuevo novio, el modelo Isaac Moreno, con quien viajó por distintos países de Asia.

A su regreso a la Ciudad de México fue entrevistada sobre las declaraciones que hizo respecto a sus deseos de volver a ser madre.

"Siempre lo dije: que si hubiera comenzado a ser una mamá muy joven, tendría unos 5 o 6 hijos, me hubiera encantado tener una familia muy grande, tener muchísimos hijos", dijo en declaraciones presentadas en 'Todo para la mujer' este miércoles 10 de enero.

"Pero me quedé con ganas de la niña y sí me gustaría ver la posibilidad. No sé, hoy en día existen tantas maneras", insistió.

"Yo ya desgraciadamente no puedo, pero nada, estoy preguntando las muchas maneras que existen", admitió la presentadora de Hoy.

Fue entonces cuando se le preguntó si creía que su novio Isaac Moreno "es el indicado" para ser el padre de la hija que ella tanto desea.

"Yo ya he aprendido a decir 'uno nunca sabe' con todo el corazón. Uno nunca sabe. Ahora sí que uno de mis propósitos (de año) es irme día por día", contestó.

Galilea Montijo destaca qué le atrae de su nuevo novio

Isaac Moreno es un modelo español originario de Santa Cruz de Tenerife, en Las Islas Canarias, con quien Galilea Montijo inició una relación amorosa que comenzó a ser pública desde el verano pasado.

"Lo que tiene de guapo, porque es guapísimo, lo tiene de buen ser humano", destacó la estrella de televisión en la entrevista dada a conocer este 10 de enero.

"Yo lo que menos esperaba era encontrarme a alguien, y me refiero a este proceso que estaba pasando del divorcio, con el que hiciera demasiado click, nos entendemos muy bien", dijo Montijo.

Es la primera relación amorosa que se le conoce luego de anunciar su separación.