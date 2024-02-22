Galilea Montijo

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno con looks de altar y enamorados en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2024

La tapatía hizo su primera aparición pública con su pareja en la rosa magenta de la premiación.

No te pierdas ningún detalle de Premio Lo Nuestro 2024.

Por:Ericka Chavez
Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

La edición 2024 de Premio Lo Nuestro fue de lo más especial para Galilea Montijo, pues, además de ser presentadora de los galardones, aprovechó la ocasión para presumir, como nunca antes, su amor por su novio.

Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, hacen primera aparición pública en Premio Lo Nuetro 2024

Previo a la gran ceremonia, la presentadora de Hoy desfiló con por la alfombra magenta. Si bien su look la hizo brillar, su acompañante también se robó miradas. Por primera vez, Galilea Montijo se presentó en un evento público con su novio, Isaac Moreno.

Galilea Montijo en Premio Lo Nuestro 2024.
Galilea Montijo en Premio Lo Nuestro 2024.
Imagen Mezcalent

Para la ocasión especial, la conductora de 50 años lució un vestido entallado blanco, con pedrería brillante y el modelo español, se enfundó en un tradicional esmoquin blanco y negro. La pareja posó sonriente y cariñosa para las cámaras.

Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, en la alfombra magente de Premio Lo Nuestro.
Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, en la alfombra magente de Premio Lo Nuestro.
Imagen Mezcalent


Horas antes de la ceremonia, la pareja se había dejado ver muy cariñosa en redes sociales. Montijo publicó un par de historias de Instagram con corazones hacia su novio y dando a entender que él le había regalado una rosa.

Galilea Montijo e Isaac Moreno se mostraron muy cariñosos previo a Premio Lo Nuestro 2024.
Galilea Montijo e Isaac Moreno se mostraron muy cariñosos previo a Premio Lo Nuestro 2024.
Imagen Instagram

Así ha sido la relación de Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno

Desde el verano de 2023 se les relacionó sentimentalmente, pero no fue sino hasta mediados de agosto pasado cuando gritaron a los cuatro vientos su amor. Esto, a través de un “Te amo” que él le escribió a ella en una publicación de Instagram.

Desde entonces, los novios no han ocultado su amor y se han dejado ver más que felices en múltiples ocasiones.

Tan solo a principios de 2024, por ejemplo, compartieron a través de redes sociales varias postales de un viaje que hicieron juntos a Bali, Indonesia. En aquella ocasión se dejaron ver disfrutando de playas paradisíacas y un destino éxotico. La aventura también tuvo un toque divertido cuando un mono les ‘quitó’ el celular para tomarse una selfie.

A finales de enero, además, dejó ver que tienen el mismo tatuaje, un trébol de cuatro hojas cerca de la muñeca. Eso sí, el mismo diseño también lo llevan marcado otras dos personas cercanos a ellos, que supuestamente trabajan en la misma empresa de representación artística, según algunos medios.

Galilea MontijoPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024Parejas de famososIsaac Moreno

