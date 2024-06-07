Galilea Montijo

Galilea Montijo celebra su cumpleaños: así la sorprendió Isaac Moreno, su novio

La presentadora dio detalles del regaló con el que la sorprendió su novio. Galilea Montijo cumplió 51 años el pasado 5 de junio.

Video Galilea Montijo exhibe a ex que fue más vanidoso que ella: ¿de quién se trata?

El pasado 5 de junio, Galilea Montijo celebró su cumpleaños número 51 rodeada de su familia y su novio, Isaac Moreno, quien la sorprendió con un detalle muy especial.

La presentadora admitió que estuvo “muy apapachada y muy contenta” el día de su cumpleaños, asegurando que uno de sus propósitos para este nuevo año de vida es “viajar mucho”.

“Me propuse que cada que pueda o cada que tenga un tiempo lo voy a dedicar a viajar a donde pueda, a una hora de la ciudad, a dos horas, a tres, al otro lado del mundo, a donde se pueda, pero viajar”, dijo a HOLA! Américas este 7 de junio.

Dado que uno de sus propósitos de Galilea Montijo es viajar, su novio Isaac Moreno, la sorprendió con un detalle que podrá disfrutar en su próximo viaje a España.

“Apenas nos vamos de viaje, pero por ahí me dice que me tiene una sorpresita, pero ya sabes; la flor, me dio un detalle muy bonito, llegó con un sobre que dice: ‘Vale por’, porque vamos a España, y yo muero por ver un tablao y vamos a ver flamenco, tablao y me llegó con mis boletos…”, dijo.

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno.
Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno.
Imagen Galilea Montijo / Instagram

Su exesposo también la felicitó

Además del presente de su novio, Galilea Montijo reveló que quien tampoco se olvidó de su cumpleaños fue su exesposo Fernando Reina, con quien mantiene una muy buena relación.

“Sí (me felicitó), llevamos una muy buena relación, no tenemos ningún problema, tenemos algo en común que son nuestros hijos para toda la vida y eso se agradece…”, explicó.

“Ayer uno de ellos me dio la sorpresa y vino, y pues estoy muy agradecida de poder verlos crecer, de poder verlos convertirse en adultitos”, continuó.

Su hijo Mateo está a punto de graduarse

Por último, la presentadora reveló que otra de las razones por las que se encuentra muy contenta es por la próxima graduación de su único hijo, quien este 2024 termina la primaria.

“Estamos a punto de celebrarle su graduación, ya se me va a secundaria, es un niño muy bueno, con un carácter muy fuerte, también gracias a Dios, pero es un niño muy noble, de buen corazón al igual que sus hermanos, los adoro… Me pidió un regalo que lo va a utilizar para la escuela, pero pues nada, yo trato de estar siempre con él, de consentirlo, pero ahora sí que soy mamá muy barco y le dejo la disciplina al papá muchas veces”, finalizó.

