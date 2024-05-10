Hijo de Galilea Montijo reaparece en Hoy y luce enorme: fotos

Video "Te lo digo a ti": el hijo de Galilea Montijo dejó a todos sorprendidos con esta advertencia

Este 10 de mayo, Galilea Montijo grabó un video para el programa Hoy junto a su hijo Mateo, quien a sus 12 años luce irreconocible.

La conductora no estuvo en el programa matutino ya que asistió al Festival de Madres de su hijo mayor, pero sí compartió imágenes en las que destaca que Mateo ya es un adolescente.

“Feliz Día de las madres, les mandamos muchos besos. Estoy con mi Mateo en su festival del 10 de mayo por eso no estoy allá en el programa, pero se les quiere mucho, les deseo que la pasen increíble, que las apapachen mucho. A todas las conductoras que son mamás en Hoy, a mi productora las quiero muchísimo, les mandamos muchos besos”, detalló la actriz.

A pesar de no hacer comentarios durante la grabación, Mateo estuvo presente junto a su famosa madre, mostrando lo mucho que ha crecido.

Hijo de Galilea Montijo aparece en Hoy y luce irreconocible Imagen TelevisaUnivision

Hijo de Galilea Montijo ya es un adolescente

El cambio del hijo de Galilea Montijo de niño a adolescente fue evidente en las fotos que la conductora compartió en su perfil de Instagram.

La presentadora realizó la publicación para celebrar el Día de las Madres y expresó su gratitud por ser madre.

“ Qué bendición y privilegio es ser tu mamá”, afirmó Montijo, “eres y serás para siempre mi amor del bueno. Mi amor más profundo e inexplicable. Te amo con todo mi ser y más allá de las palabras”.

Galilea Montijo muestra lo grande que luce su hijo Mateo Imagen Instagram Galilea Montijo



Usuarios y celebridades llenaron de halagos a Mateo comentando que se ve “muy grande” y que cada día está más guapo.

Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, escribió: “Wow qué grande y hermoso está”. Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, también reaccionó al posteo y escribió: “El amor más grande”.

En enero de 2022, la conductora reveló que, a pesar de haber crecido viéndola en televisión y acompañándola a las grabaciones del programa, su hijo ya no quería salir al aire.

“No le encanta, de niñito se le hacía de 'la tele, mi mamá y el trabajo'. Ahora ya me dice 'no ma, es que no'. Es que como ya le gustan las chiquillas en la escuela, en una de esas, entonces por eso ya no quiere salir”, dijo en un encuentro con la prensa.