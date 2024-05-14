Novio de Galilea Montijo ‘coquetea’ con la ‘gemela’ de la presentadora: ella reacciona
Isaac Moreno posó sonriente al lado de la doble de la presentadora mexicana. Galilea Montijo develó su figura de cera en Guadalajara el pasado fin de semana.
El pasado fin de semana, Galilea Montijo presentó su reciente figura de cera en su ciudad natal, Guadalajara. Durante el evento, la presentadora de Hoy estuvo acompañada por su novio, Isaac Moreno, quien hasta se dejó ver 'coqueteando' con la 'gemela' de su pareja.
“¿Por qué tener una cuando puedes tener dos?”, escribió el modelo español al pie de las imágenes en las que posó sonriente.
“Muchas felicidades, hermosa”, agregó Isaac Moreno en su publicación del pasado 13 de mayo.
Así reaccionó Galilea Montijo a los ‘coqueteos’ de su novio
Aunque todo fue parte de un juego entre ellos, Galilea Montijo reaccionó a las fotos publicadas por su novio, en las que parecía estar bromeando sobre el tema.
“Te amooo mi moquiiiii”, expresó entre varios emojis en forma de corazón. “GRACIAS por estar siempre”, anotó la tapatía.
Galilea Montijo devela su nueva figura de cera
La figura de cera de Galilea Montijo se encuentra en el Museo de Cera de Guadalajara desde el pasado 11 de mayo.
“Gracias nuevamente al Museo de Cera, ahora mi figura en mi tierra bella Guadalajara. ¡¡¡Qué honor!!! Con lo que quiero y amo a mi gente y mi tierra tapatía. Gracias Benito Santos por tus vestidos”, escribió en Instagram.
En diciembre de 2022, la actriz de ‘La verdad oculta’ (telenovela que puedes ver en ViX) ya había develado su primera figura de cera en la Ciudad de México, momento en el que rompió en llanto al ver su estatua.
“No tengo palabras para agradecer y no puedo describir este momento. Mi alma no puede de felicidad”, resaltó hace dos años.