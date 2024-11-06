¿Galilea Montijo es la nueva Kim Kardashian?: se somete a radical cambio y la comparan con ella

Video Esto cuesta el ajustado y lujoso jumpsuit rojo con el que Galilea Montijo arrancó suspiros en 'La Casa de los Famosos México'

Galilea Montijo reapareció en redes sociales con nueva imagen. La presentadora se sometió a radical cambio, lo que le valió algunas comparaciones con Kim Kardashian.

Las fotografías fueron compartidas en Instagram por el maquillista de las estrellas Luis Torres, quien recibió comentarios positivos por el resultado de su trabajo.

“¡¡G A L I L E A por mí!!! ¡Realmente que MUJERON en toda la extensión de la palabra!”, escribió el artista el pasado 4 de noviembre.

Galilea Montijo se sometió a un radical cambio de imagen. Imagen Luis Torres / Instagram



El trabajo del maquillista no solo llamó la atención por la manera en que realzó la belleza natural de Galilea Montijo sino por la forma en que acentuó los rasgos de la actriz de La Verdad Oculta (telenovela que puedes ver en ViX), creando con su labor un efecto rejuvenecedor.

Este detalle no pasó desapercibido por los internautas, quienes hasta compararon a Galilea Montijo con Kim Kardashian, ya que el trabajo del maquillista Luis Torres le daba una ligera similitud a la intérprete con la socialité.

La presentadora fue comparada con Kim Kardashian por el efecto de su maquillaje. Imagen Luis Torres Instagram / Getty Images

Galilea Montijo se convierte en ‘Mujer del año’

Luego de varios días ausente del programa Hoy tras perder la voz temporalmente por problemas de salud, Galilea Montijo fue nombrada la ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour.

“Wowwwwwww!!!! NO PUEDO CREERLO, estoy soñando!!!! GRACIAS @glamourmexico, GRACIAS @itsfarahslim por este sueño! Por tu apoyo a las mujeres y tu trabajo”, expresó la intérprete de 51 años en Instagram este 5 de noviembre, asegurando que 2024 había sido un “año lleno de tantas emociones”.

Además de Galilea Montijo, otras mujeres que recibieron el reconocimiento a ‘Mujer del Año’ fueron Dulce María, Bu Cuarón, Macarena García, Mabel Cadena, St Vincent, el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica, la Fundación Freedom y Ángela Aguilar.