Gabriela Spanic

¿Giran orden de aprehensión en contra de Gaby Spanic?: ella habla

La actriz rompió el silencio sobre la complicada situación que vivió a su llegada a la Ciudad de México. Según Gaby Spanic, las autoridades “giraron una orden de aprehensión” en su contra.

Video Hermana de Gaby Spanic acusa a su exesposo de violencia familiar y abrirá carpeta de investigación

Gaby Spanic vivió momentos de tensión a su llegada a la Ciudad de México. Según el relato de la actriz, las autoridades mexicanas habrían girado una orden de aprehensión en su contra por presuntos actos ilícitos.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz venezolana, tras arribar de un vuelo proveniente de Estados Unidos, las autoridades la habrían acusado de “drogadicta”.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana”, dijo contundente al programa Hoy en su emisión del 15 de enero.

“Que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, aseguró.

¿Por qué giraron orden de aprehensión en contra de la actriz?

La protagonista de La Usurpadora señaló que sus problemas legales supuestamente comenzaron luego de que realizara una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde aparecía con unos “cigarros sin nicotina”.

“Me querían meter hasta presa", insistió Gaby Spanic.

"Dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron, cada uno, como 30 (dólares)”, expresó y sin dar más detalles sobre lo ocurrido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Gaby Spanic sentenció: “Ya basta que me digan conflictiva”.

