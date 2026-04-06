Frida Sofía

¿Frida Sofía está embarazada?: la hija de Alejandra Guzmán dice la verdad tras video viral

La cantante rompió silencio sobre el video que publicó en sus redes y levantó sospechas sobre un supuesto embarazo. Esto fue lo que dijo Frida Sofía.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Frida Sofía con novio y embarazada? Aparece cariñosa con hombre que le toca el vientre: desata rumores

Frida Sofía rompió el silencio ante rumores de un supuesto embarazo luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a un hombre aparentemente tocar cariñosamente su abdomen.

Durante la transmisión de ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista Alex Rodríguez presentó un fragmento de la conversación que sostuvo con la cantante en horas resientes, quien le aseguraría que “ni romance ni bebé en camino” hay en su vida.

PUBLICIDAD

“Yo me comuniqué directamente con Frida y le dije: ‘Oye, si hace dos semanas me dijiste que no tienes novio y ahora estás embarazada’ y me mandó el siguiente audio que quiero que escuchen”, declaró en el show de este lunes 6 de abril.

Más sobre Frida Sofía

¿Frida Sofía con novio y embarazada? Aparece cariñosa con hombre que le toca el vientre: desata rumores
0:46

¿Frida Sofía con novio y embarazada? Aparece cariñosa con hombre que le toca el vientre: desata rumores

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”
2 mins

Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos
1 mins

Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos

Univision Famosos
¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez distanciadas? Cantante hace confesión sobre su relación
2 mins

¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez distanciadas? Cantante hace confesión sobre su relación

Univision Famosos
Frida Sofía recibirá herencia de Silvia Pinal: revelan cómo se encuentra
1 mins

Frida Sofía recibirá herencia de Silvia Pinal: revelan cómo se encuentra

Univision Famosos
Papá de Frida Sofía habla si fue incluida en herencia de Silvia Pinal y cómo está con su mamá
2 mins

Papá de Frida Sofía habla si fue incluida en herencia de Silvia Pinal y cómo está con su mamá

Univision Famosos
¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía sí se reconciliaron? La cantante revela que siguen en contacto
2 mins

¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía sí se reconciliaron? La cantante revela que siguen en contacto

Univision Famosos
Frida Sofía comparte duro mensaje tras la supuesta lectura del testamento de su abuela
0:58

Frida Sofía comparte duro mensaje tras la supuesta lectura del testamento de su abuela

Univision Famosos

¿Alejandra Guzmán será abuela?

“Ay, qué risa… no”, declaró enseguida la hija de Alejandra Guzmán.

“Aparte, güey, estoy fumando un babe (cigarro electrónico). ¿Cómo voy a estar fumando un babe embarazada?”, agregó.

Mientras que en otro fragmento de la conversación, la misma Frida Sofía se muestra aparentemente confundida.

“No, pero güey, ¿me veo gorda o qué pe**?”, sentenció sin dejar claro si se encuentra soltera.

Así comenzaron los rumores de un embarazo

Los rumores del supuesto embarazo de Frida Sofía comenzaron luego de que ella compartiera un video en sus historias de Instagram en el que se le ve en medio de una reunión.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de ‘Ándale’ grabarse frente a un espejo al mismo tiempo en que un hombre se le acerca por detrás y, aparentemente, coloca su mano sobre la zona de su abdomen.

Relacionados:
Frida SofíaAlejandra GuzmánEscándalosHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Un hombre por semana
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX