Frida Sofía ¿Frida Sofía está embarazada?: la hija de Alejandra Guzmán dice la verdad tras video viral La cantante rompió silencio sobre el video que publicó en sus redes y levantó sospechas sobre un supuesto embarazo. Esto fue lo que dijo Frida Sofía.



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Video ¿Frida Sofía con novio y embarazada? Aparece cariñosa con hombre que le toca el vientre: desata rumores

Frida Sofía rompió el silencio ante rumores de un supuesto embarazo luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a un hombre aparentemente tocar cariñosamente su abdomen.

Durante la transmisión de ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista Alex Rodríguez presentó un fragmento de la conversación que sostuvo con la cantante en horas resientes, quien le aseguraría que “ni romance ni bebé en camino” hay en su vida.

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“Yo me comuniqué directamente con Frida y le dije: ‘Oye, si hace dos semanas me dijiste que no tienes novio y ahora estás embarazada’ y me mandó el siguiente audio que quiero que escuchen”, declaró en el show de este lunes 6 de abril.

¿Alejandra Guzmán será abuela?

“Ay, qué risa… no”, declaró enseguida la hija de Alejandra Guzmán.

“Aparte, güey, estoy fumando un babe (cigarro electrónico). ¿Cómo voy a estar fumando un babe embarazada?”, agregó.

Mientras que en otro fragmento de la conversación, la misma Frida Sofía se muestra aparentemente confundida.

“No, pero güey, ¿me veo gorda o qué pe**?”, sentenció sin dejar claro si se encuentra soltera.

Así comenzaron los rumores de un embarazo

Los rumores del supuesto embarazo de Frida Sofía comenzaron luego de que ella compartiera un video en sus historias de Instagram en el que se le ve en medio de una reunión.