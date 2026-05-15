Alejandra Guzmán Frida Sofía habría reaccionado así tras declaración de su mamá Alejandra Guzmán sobre supuesto embarazo Aparentemente, la joven rompió el silencio después de que su mamá hablara púbicamente de la posibilidad de ser abuela pronto. En abril, ella negó que se encontrara embarazada.



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Video "Creo que soy abuela": Alejandra Guzmán revelaría que su hija Frida Sofía estaría embarazada

Frida Sofía habría reaccionado luego de que su mamá, Alejandra Guzmán, hiciera una declaración pública sobre el rumor de que su hija está embarazada.

Este martes, la llamada ‘Reina del Rock’ compartió que, luego de los problemas que las separaron, finalmente han retomado la comunicación, por lo que pudo preguntarle directamente al respecto.

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“Yo creo que deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué y le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé”, relató, sin decir qué le contestó.

La cantante, además, manifestó que en caso de que vaya a ser abuela, “pues voy a ser muy yo”, añadiendo que “de por sí soy consentidora”.

¿Frida Sofía confirmó que está embarazada?

Después de que las palabras de Alejandra Guzmán tuvieran gran impacto en los medios de comunicación, Frida Sofía presuntamente rompió el silencio.

En su programa para YouTube del 13 de mayo, el comunicador argentino Javier Ceriani afirmó que “le mandó” un mensaje a la empresaria por medio de WhatsApp, el cual ella respondió.

“Primero, ¡felicidades! Que estés con mucha salud, te cuiden, te den mucho amor”, es lo que él le dijo en un audio, según dio a conocer.

“Y, lo que necesites, por favor, contá conmigo, tanto en Miami como acá en Los Ángeles. Lo que necesites para que esa criatura nazca feliz. Te quiero, mi amor”, igual le manifestó.

Ceriani presentó al aire la captura de mensaje de la plataforma y, supuestamente, la actriz le respondió: “Te amo, güero”.

Para el presentador, dicha misiva de Frida habría sido la confirmación de que se encuentra en la dulce espera, así que le expresó sus buenos deseos.

“Un beso grande y felicidades por esa criatura que viene. Frida, que tengas mucha salud, mucho amor. Que sea el papá de la niña o del niño alguien que tú, por lo menos, no sé si estés enamorada, pero lo quieras, que sea un bien hombre”, enunció.

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Frida Sofía había negado estar embarazada

En abril, después de que se viralizara un clip que subió a sus Historias de Instagram, en el que se aprecia a un hombre aparentemente acariciando su abdomen, Frida Sofía negó estar esperando un hijo.

“Ay, qué risa, no…”, le escribió en un mensaje a Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda! “Aparte, güey, estoy fumando un vape. ¿Cómo voy a estar fumando un vape embarazada?”.