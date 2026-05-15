Alejandra Guzmán ¿Frida Sofía será mamá?: las versiones encontradas sobre su supuesto embarazo Luego de que surgieran rumores de que la cantante estaría esperando un bebé, gracias a un video que ella misma publicó en redes sociales, los reportes al respecto han causado confusión. ¿Tendrá o no un hijo?



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Video "Creo que soy abuela": Alejandra Guzmán revelaría que su hija Frida Sofía estaría embarazada

La vida persona de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, está actualmente bajo el ojo público debido a la duda de si se encuentra o no embarazada.

El rumor de que la modelo estaría esperando un bebé surgió después de que ella publicara en sus Historias de Instagram un video en el que se aprecia a un hombre aparentemente acariciando su abdomen.

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En sus redes sociales, la también empresaria no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir las especulaciones; sin embargo, supuestamente sí ha reaccionado, pero las versiones al respecto son encontradas.

¿Frida Sofía está embarazada: sí o no?

Luego de que el clip que Frida Sofía subió a la red social cobrara relevancia, le periodista Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, aseveró que se “comunicó directamente” con ella.

“Le dije: ‘Oye, si hace dos semanas me dijiste que no tienes novio, y ahora estás embarazada’. Y me mandó el siguiente audio que quiero que escuchen”, contó durante la emisión del 6 de abril.

“Ay, qué risa… no. Aparte, güey, estoy fumando un vape [cigarro electrónico]. ¿Cómo voy a estar fumando un vape embarazada?”, dijo el retoño de Alejandra Guzmán.

En otro fragmento de su conversación con el presentador, ella incluso demuestra estar aparentemente confundida por el señalamiento al preguntarle: “No, pero güey, ¿me veo gorda o qué pe…?”.

Video de Frida Sofía generó la duda de si está embarazada. Imagen Frida Sofía/Instagram

Aunque ella ya había negado que sería mamá, la mañana del 12 de mayo, la llamada ‘Reina del Rock’ volvió a encender las alarmas al hablar al respecto.

“Yo la dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela”, dijo durante una conferencia de prensa, reportó Eden Dorantes.

La intérprete de ‘Yo te esperaba’ reveló que ha retomado la comunicación con su primogénita, tras haber estado separadas debido a diversos problemas.

“Yo creo que deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué y le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé”, relató, sin decir qué le contestó.

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Debido a ello, el comunicador argentino Javier Ceriani, este miércoles, aseveró que le envió un audio de voz por WhatsApp a Frida, en el cual la felicitó.

“Por favor, contá conmigo, tanto en Miami como acá en Los Ángeles. Lo que necesites para que esa criatura nazca feliz. Te quiero, mi amor”, le indicó.

Él mostró la captura de pantalla de su supuesta charla digital, señalando que ella presuntamente le respondió con un, “Te amo, güero”, lo que, a su consideración, es la ratificación de que sí estaría en la dulce espera.

No obstante, por su parte, este viernes, Gustavo Adolfo Infante, titular de ‘Sale el sol’, afirmó que la nieta de Enrique Guzmán no se encuentra en gestación.