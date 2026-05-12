Alejandra Guzmán ¿Alejandra Guzmán confirma embarazo de Frida Sofía? Esto dijo sobre ser abuela La cantante habló sobre los rumores de que su hija podría estar esperando un bebé. Fue a principios de abril cuando la empresaria generó especulaciones.



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Video "Creo que soy abuela": Alejandra Guzmán revelaría que su hija Frida Sofía estaría embarazada

Alejandra Guzmán finalmente rompió el silencio a un mes de que surgieran las especulaciones de que su hija Frida Sofía estaba embarazada.

La mañana de este 12 de mayo la llamada ‘Reina del Rock’ ofreció una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nueva canción, ‘Los que nos quedamos’, dedicado a su difunta mamá, Silvia Pinal.

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Ahí, la cantante de 58 años habló de las sospechas en torno a que su retoño podría estar esperando a su primer bebé.

“No, yo la dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela”, dijo, de acuerdo con un video compartido por el reportero Eden Dorantes.

“Hay rumores. Así como tú, yo también estoy así [sorprendida]. Yo qué sé. ¡Guao!”, añadió la intérprete de ‘Eternamente bella’.

Alejandra Guzmán preguntó directamente a Frida Sofía sobre un embarazo

En esta misma oportunidad, Alejandra Guzmán reveló que, luego de haber atravesado diversos problemas y estar separadas, nuevamente está en contacto con Frida Sofía.

“Ya hablo con ella. Me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría”, compartió con los medios de comunicación.

Ahora que ya se comunican de nuevo, la cantautora le preguntó directamente a la emprendedora acerca de su supuesto embarazo.

“Yo creo que deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué y le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé”, relató, sin decir qué le contestó.

‘La Guzmán’ detalló que fue “una amiga muy chismosa” quien le platicó del video viral que generó las dudas sobre si Frida sería mamá.

“Pues no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, pues voy a ser muy yo… de por sí soy consentidora”, aseguró.

Frida Sofía negó un embarazo

El 6 de abril, a horas de que el clip en el que se aparecía un hombre aparentemente acariciando su abdomen, Frida Sofía fue contundente al negar que esperaba una criatura.