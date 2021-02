"Le rogué, le rogué y le rogué": Frida Sofía dice que intentó salvar 3 millones de dólares de Alejandra Guzmán

Frida Sofía asegura que tuvo la "intuición" para no invertir su dinero con Larry Ramos y fue la misma la que le hizo advertirle a su madre Alejandra Guzmán que no lo hiciera.

Fue entonces que tuvo una corazonada. Frida Sofía presentía que algo podía salir mal si confiaba su dinero en él. "Mi intuición (me hizo no invertir)", aseguró. Al mismo tiempo en que él la invitaba a hacerlo, le pedía que le presentara a su mamá. En una entrevista que la hija de la intérprete dio a TVNotas en septiembre pasado, dijo que el colombiano logró tener "mucha cercanía" con 'La Guzmán' al grado que la convenció para que invirtiera una millonaria cantidad.

Aquella "intuición" que le ayudó a Frida Sofía a no correr ese riesgo fue la misma con la que, dice, le rogó a su madre para que desistiera en confiarle parte de sus ahorros a Larry Ramos. "Le rogué: 'Mamá, por favor, si vas a invertir, no lo hagas con mi exnovio, caray, por favor.' Yo le rogué, le rogué y le rogué".

Frida Sofía también se dio cuenta de que Alejandra Guzmán y su ex se iban de paseo en yate por Miami. "Después de ver que sus reuniones de trabajo eran en el barco, le dije 'oye, si tiene un penthouse de oficina y van a hacer 'business', ¿por qué no están en la oficina?' Un poquito de respeto , nada más".

Esa declaración llegó a oídos de la hija de Alejandra Guzmán y muy a su estilo le mandó un mensaje en Instagram. "Ay 'Ninelita', ni te conozco ni me interesa tu vida [...] Créeme: en mi vida he hablado o visto a tu ex (Giovanni Medina). Y no quiero ser grosera, pero ya que dices que 'qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá', yo te respondo. Pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y ¡¿queriendo tener otro hijo!? Y no de cualquiera", arremetió.