Forense de Los Ángeles establece como suicidio la muerte de Stefanie Sherk, esposa de Demián Bichir

El reporte presentado por el forense establece tres causas de muerte en el siguiente orden: encefalopatía anóxica (causa A), asfixia (causa B) y ahogamiento (causa C). El caso de Stefanie Sherk está identificado en la base de datos del forense de Los Ángeles bajo número 2019-03080 y se indica su estatus como "cerrado". Ardalani señaló que no hay otra autopsia pendiente en el cuerpo de la actriz y no se esperan pruebas toxicológicas.