Ingrid Coronado se sincera sobre su divorcio de Fernando del Solar: “Quería proteger a mis hijos”

“Hoy puedo entender que lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí y eso ha sido de los mayores aprendizajes que he tenido, porque justo a través de esa experiencia tan dolorosa, aprendí a ponerme un impermeable hacía las opiniones ajenas y eso me acerca cada vez más a mí”.