Mamá de Fernando del Solar rompe el silencio sobre el conflicto entre la viuda del actor e Ingrid Coronado

Han pasado tres meses desde el fallecimiento de Fernando del Solar a los 49 años; sin embargo, continúa la polémica que surgió entre su viuda, Anna Ferro, y su exesposa, Ingrid Coronado. Ahora, Rosa Lina Servidio, madre del presentador, habló del conflicto y los dimes y diretes que se han presentado entre quienes fueron pareja de su hijo.

La progenitora del conductor argentino utilizó sus redes sociales para marcar su postura en la polémica protagonizada por ambas mujeres, diciendo que a quien considera familia es Anna Ferro y no a la madre de sus nietos, Luciano y Paolo. Con ello, recalcó que la mala relación con Ingrid Coronado persiste con el paso del tiempo.

Rosa Lina Servidio publicó contundentes mensajes a través de Facebook, en los que mostró su apoyo a la instructora de yoga.

"Anna Ferro, nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas", fue el primer mensaje que publicó la mamá del conductor hace unos días.



El 30 de septiembre, justo cuando se cumplieron tres meses del fallecimiento del expresentador de Hoy, la señora Servidio compartió otro mensaje dedicado a quien fuera esposa de su único hijo varón.

"Anna Ferro la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen 3 meses de tu partida (Fernando del Solar) y honramos tu memoria hijo", señaló Servidio en la misma red social.



Cabe mencionar que las declaraciones de la progenitora de Del Solar también coinciden con las acusaciones en contra de Anna Ferro, publicadas por TVNotas. El 27 de septiembre, la revista mexicana dio a conocer que una supuesta fuente señaló que la viuda del conductor “vendió sus cosas y vació sus cuentas".

La polémica entre Ingrid Coronado y Anna Ferro que surgió tras la muerte de Fernando del Solar

Anna Ferro generó controversia a finales de julio, al declarar que Fernando del Solar tuvo que lidiar con una supuesta demanda interpuesta por Ingrid Coronado días antes de su muerte.

En entrevista para ¡Hola! dijo que en medio del duelo por la muerte del padre de Fernando, quien falleció tan sólo 18 días antes que el conductor, su esposo estuvo preocupado por los procesos legales que tenía que seguir. Apuntó que en medio de su enfermedad tuvieron un estudio socioeconómico que “no tenía ni pies ni cabeza”.

En ese entonces, Ingrid Coronado alegó que los procedimientos que se estaban llevando acabo no eran por una demanda reciente y que tampoco habían sido iniciados por ella, por lo que pidió que el medio ratificara la información.

Trascendió que el estudio socioeconómico que mencionó Anna Ferro correspondía a la demanda de divorcio que interpuso Fernando del Solar en contra de Ingrid, en 2016.

Tras la muerte de Fernando, se dijo también que la extimbiriche había entrado en conflicto con Ferro, supuestamente, porque esta última quería posicionarse de la propiedad en Cuernavaca en la que el conductor pasó sus últimos años de vida y a la que se mudó cuando fue detectado con cáncer de linfoma de Hodking.

La periodista Ana María Alvarado en el programa ‘Sale el sol’ afirmó que la propiedad pertenece a Coronado y que está estipulado en un documento legal.

“Esto no va a parar porque la propiedad de Cuernavaca no era de él, es de Ingrid Coronado, me están enseñando los documentos. Llevaba ocho años viviendo ahí y estaba con un fideicomiso”, informó Alvarado a inicios de agosto.