Ingrid Coronado afirma que ya pidió a Anna Ferro "por las buenas" que desaloje su apartamento

“Hola Ana. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias”, se lee en su WhatsApp.