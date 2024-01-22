Cantante de Kabah responde por "exponer" a su hijo con autismo tras golpearla: "Pésima mamá"
Federica Quijano, integrante de Kabah, fue objeto de duras críticas tras dar a conocer que su hijo con autismo la golpeó y terminó en el hospital. Así se defendió la cantante.
Federica Quijano, una de las integrantes del grupo mexicano Kabah, salió a defenderse de la ola de críticas de las que ha sido objeto en días recientes.
Hay quienes la acusan de "exponer" a su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años.
El pasado 11 de enero, ella salió en sus redes sociales para dar a conocer que el menor de 16 años la golpeó: " Se puso muy, muy, agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital, a ver qué me pasó", dijo ese día al compartir el diagnóstico de tendinitis que recibió por parte de los médicos en México.
Para algunos, haber dado detalles y relatar lo que aparentemente hizo su hijo no fue óptimo y desde entonces ella ha sido blanco de duros señalamientos.
Federica Quijano se defiende de señalamientos
El pasado fin de semana, la artista volvió a tomar su cuenta de Instagram, pero esta vez para defenderse de las críticas que se le han hecho por dar a conocer el comportamiento "agresivo" de su hijo.
"Agradezco de todo corazón sus comentarios buenos y malos, de todos aprendo", escribió junto un video que colgó el pasado sábado 20 de enero.
"Que les quede clarísimo que jamás haría algo para dañar a mi hijo", justificó, "muchas gracias familia por defenderme de todas esas personas que solo quieren subirse al tren".
" Esto no es un drama, al contrario es que entiendan que necesitamos de todos ustedes para que nuestros hijos sean vistos, escuchados y respetados", explicó sobre los motivos que tuvo para exponer lo que le sucedió.
"Cuando tienes una persona especial no solo te involucras tú, también tu familia y la mayoría de las veces no sabe qué decirte, pero no te suelta la mano", compartió.
" Gracias a todos mis fans por defenderme contra todos siempre y por supuesto los consejos de María Quijano, mi hija, que más allá de ser la mejor hija del planeta, me enseña tanto y cuando me ve llorar a mares por pensar que soy pésima mamá ella tiene la palabra correcta que decirme para sentirme mejor".
Federica Quijano contesta si “expuso” a su hijo
La cantante dijo que "ha leído" los comentarios que le han llegado en estos días: "Muchos dicen que expuse a mi hijo, que no están de acuerdo", agregó en el video.
" Yo jamás expuse a mi hijo, jamás, nunca he sacado ni una crisis de él", alegó, "lo que saqué y abrí fue mi corazón, mis sentimientos con todas estas personas que me siguen".
"Les dije cómo me siento como mamá: a veces frustrada de un niño con autismo y no es el hecho de que me haya golpeado, me ha mordido, me ha pegado, me ha dado cachetadas", contó.
" No es la primera vez que me da un cabezazo y esas veces estamos acostumbradas a vivirlo y la gente no lo entiende", lamentó.
"Por eso no le dan la importancia de todo lo que vivimos", acusó, "sé que son los sentimientos de muchísimas mamás que hoy yo represento".
" No expuse a mi hijo y lo único que tengo por mi hijo es amor", insistió.
En marzo de 2021, Federica dijo a Las Estrellas que su hijo, a quien tuvo por medio de adopción, atravesó por una crisis violenta que la orilló a internarlo por tres semanas en una institución psiquiátrica para así poder controlarlo.
De acuerdo con los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de EEUU, "los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos".