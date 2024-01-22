Video Federica Quijano fue golpeada por su hijo y tuvieron que hospitalizarla: explicó qué pasó

Federica Quijano, una de las integrantes del grupo mexicano Kabah, salió a defenderse de la ola de críticas de las que ha sido objeto en días recientes.

Hay quienes la acusan de "exponer" a su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años.

PUBLICIDAD

El pasado 11 de enero, ella salió en sus redes sociales para dar a conocer que el menor de 16 años la golpeó: " Se puso muy, muy, agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital, a ver qué me pasó", dijo ese día al compartir el diagnóstico de tendinitis que recibió por parte de los médicos en México.

Para algunos, haber dado detalles y relatar lo que aparentemente hizo su hijo no fue óptimo y desde entonces ella ha sido blanco de duros señalamientos.

Federica Quijano dio a conocer que su hija la golpeó y terminó en el hospital. Imagen Federica Quijano/Instagram

Federica Quijano se defiende de señalamientos

El pasado fin de semana, la artista volvió a tomar su cuenta de Instagram, pero esta vez para defenderse de las críticas que se le han hecho por dar a conocer el comportamiento "agresivo" de su hijo.

"Agradezco de todo corazón sus comentarios buenos y malos, de todos aprendo", escribió junto un video que colgó el pasado sábado 20 de enero.

"Que les quede clarísimo que jamás haría algo para dañar a mi hijo", justificó, "muchas gracias familia por defenderme de todas esas personas que solo quieren subirse al tren".

" Esto no es un drama, al contrario es que entiendan que necesitamos de todos ustedes para que nuestros hijos sean vistos, escuchados y respetados", explicó sobre los motivos que tuvo para exponer lo que le sucedió.

"Cuando tienes una persona especial no solo te involucras tú, también tu familia y la mayoría de las veces no sabe qué decirte, pero no te suelta la mano", compartió.

" Gracias a todos mis fans por defenderme contra todos siempre y por supuesto los consejos de María Quijano, mi hija, que más allá de ser la mejor hija del planeta, me enseña tanto y cuando me ve llorar a mares por pensar que soy pésima mamá ella tiene la palabra correcta que decirme para sentirme mejor".

Federica Quijano se defendió de las críticas que ha recibido en días recientes. Imagen Federica Quijano/Instagram

Federica Quijano contesta si “expuso” a su hijo

La cantante dijo que "ha leído" los comentarios que le han llegado en estos días: "Muchos dicen que expuse a mi hijo, que no están de acuerdo", agregó en el video.

PUBLICIDAD

" Yo jamás expuse a mi hijo, jamás, nunca he sacado ni una crisis de él", alegó, "lo que saqué y abrí fue mi corazón, mis sentimientos con todas estas personas que me siguen".

"Les dije cómo me siento como mamá: a veces frustrada de un niño con autismo y no es el hecho de que me haya golpeado, me ha mordido, me ha pegado, me ha dado cachetadas", contó.

" No es la primera vez que me da un cabezazo y esas veces estamos acostumbradas a vivirlo y la gente no lo entiende", lamentó.

"Por eso no le dan la importancia de todo lo que vivimos", acusó, "sé que son los sentimientos de muchísimas mamás que hoy yo represento".

" No expuse a mi hijo y lo único que tengo por mi hijo es amor", insistió.

En marzo de 2021, Federica dijo a Las Estrellas que su hijo, a quien tuvo por medio de adopción, atravesó por una crisis violenta que la orilló a internarlo por tres semanas en una institución psiquiátrica para así poder controlarlo.