Famosa cantante reaparece tras revelar que no puede caminar: aclara si padece cáncer

Federica Quijano, integrante del grupo mexicano Kabah, reapareció a semanas de haber dado a conocer que se encontraba hospitalizada.

Fue el pasado 5 de mayo cuando la intérprete publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se dejó ver desde la cama de la clínica.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que operaran el día de hoy”, dijo, detallando que la cirugía que requería era “de columna” y que “no puedo caminar”.

La también actriz relató que no habían podido intervenirla debido a una cuestión administrativa de parte de su seguro de gastos médicos mayores.

Federica Quijano aclara si padece cáncer

Tras ser dada de alta y estando ya en su casa, Federica Quijano dio a conocer que los especialistas determinaron que no requería el procedimiento quirúrgico.

“Realmente no la necesitaba. Se volcó en un tema más delicado a ser sólo una hernia discal”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’, este 27 de mayo.

“Era inflamación en todas las líneas, digamos, de nervios de la médula que va a la pierna derecha”, añadió al respecto.

La intérprete de 53 años puntualizó que durante los 13 días que estuvo internada le realizaron diversos análisis para determinar qué la afectaba.

“Al final, mi cuerpo estaba peleando y llevaba haciéndolo con una proteína que se formó en la médula y que esa se transformaba como en cáncer”, explicó.

Quijano recordó que, entonces, los médicos se concentraron en averiguar si tenía “una infección viral o bacteriana”, un padecimiento autoinmune o un tumor maligno: “Estaba muy asustada”.

“Al final, definieron, es una enfermedad que se llama gammapatía monoclonal”, aseguró sobre la valoración que finalmente recibió.

De acuerdo con Mayo Clinic, por dicha afección hay una proteína atípica en la sangre y, en ciertos casos, puede derivar en complicaciones como el cáncer en la sangre.

Federica Quijano en tratamiento

Con un dictamen certero, Federica Quijano expuso que ya inició con el tratamiento para poder recobrar por completo su salud.