Federica Quijano temió perder a sus hijos adoptivos debido a su orientación sexual: “Ha sido difícil”

Video Federica Quijano reveló por qué internó a su hijo en un hospital psiquiátrico cuando era niño

Federica Quijano, conocida por el grupo Kabah, reveló que sintió temor de que le quitaran a sus hijos adoptivos, María y Sebastián.

Fue en una conversación con su hermano, Apio Quijano, que la cantante se sinceró al respecto de las dificultades que ha tenido en la crianza de los ahora adolescentes.

PUBLICIDAD

Federica Quijano temió perder a sus hijos por su orientación sexual

Visiblemente conmovida, Federica Quijano ahondó en los motivos por los cuales se le encendieron las alarmas.

“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia, ¿no?”, dijo.

La intérprete de ‘Viven en mí’ detalló que a eso se sumó el que fuera una madre soltera, pues, relató, se encontró con escuelas en donde le indicaron que María y Sebastián debían “tener a fuerza un papá” para aceptarlos.

“Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas: de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos”, aceptó.

“Ahorita, gracias a Dios, mis dos hijos son ya mayores de edad, pero sí viví con ese miedo de, ‘me van a quitar a mis hijos, me puede quitar a mis hijos’, o, ‘qué van a decir en la escuela’”, agregó.

Sobre su vida amorosa, Fede, como la llaman cariñosamente, puntualizó: “Me he enamorado del ser humano, de la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”.

Entre lágrimas, Quijano reconoció que le ha resultado complejo relacionarse sentimentalmente con quien ha deseado justamente por ese pavor a perder a Sebastián y María, así como a que le dijeran que “no puedes ser buena mamá”.

Federica confesó a Gustavo Adolfo Infante, en 2021 para ‘El minuto que cambió mi destino’, que decidió adoptar un hijo luego de saber que no podría tenerlos biológicamente.