Federica Quijano

Federica Quijano explica por qué internó a su hijo autista en un “hospital psiquiátrico”

La cantante recordó el motivo por el que Sebastián pasó tres semanas en una clínica especializada. Días atrás, ella resultó lesionada luego de que el adolescente le propinara “un cabezazo”.

Federica Quijano reveló el pasado 11 de enero que su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo siendo pequeño, la agredió físicamente en medio de una crisis emocional.

Recuperada de la tendonitis en el brazo que le ocasionó el “gran cabezazo” que le propinó el adolescente, la cantante compartió la razón por la que, años atrás, tuvo que ingresarlo en una clínica especializada.

¿Por qué el hijo autista de Federica Quijano estuvo en un “hospital psiquiátrico”?

Fue en una conversación con la periodista Pati Chapoy que Federica Quijano recordó lo ocurrido con Sebastián.

“(Cuando él tenía) 8, 9 años, más o menos, empieza a tener crisis de agresión”, contó, en la entrevista transmitida por el programa ‘Ventaneando’ el 26 de enero.

“Para mí, (ahí) tuve la primera depresión. No sabía lo que era tenerla, hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico”, indicó.

La integrante del grupo Kabah relató que el joven, a quien adoptó cuando tenía sólo año y cinco meses, presentó comportamientos nocivos para ambos.

“Comenzó a tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar. Me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo: las lámparas, la puerta”, narró.

“Me empezó a agarrar a mí a golpes, a rasguñar, a pellizcar, a morder, (a darme) cabezazos”, explicó la intérprete de ‘La calle de las sirenas’.

En marzo de 2021, ella dijo a Las Estrellas que Sebastián únicamente estuvo por tres semanas dentro de la institución, para que así lograra controlarlo.

Hijo autista de Federica Quijano “tiene memoria a corto plazo”

Al hablar con Pati Chapoy, Federica Quijano brindó más detalles de la condición de Sebastián, desvelando que en ocasiones no la llama por quien es.

“Mi hijo tiene memoria a corto plazo: hay veces que no se acuerda… a mí me dice como a la nana, no se acuerda de los nombres o de las personas”, externó.

Ante la situación de su retoño, la artista desea continuar apoyándolo para que en un futuro pueda enfrentarse solo al mundo.

“Sebastián va a estar pegado a mí hasta el día que me muera, pero quiero trabajar para que, si me muero, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico, en donde sé que van a abusar de él, a lastimar, y no se lo merece”, sentenció.

Tras el más reciente incidente que experimentó con él, Federica lo defendió afirmando, durante una participación en ‘De primera mano’, que “no es un niño golpeador”, sino alguien “con una discapacidad”.

