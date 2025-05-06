Famosa cantante es hospitalizada y suplica por ayuda: “No puedo caminar”

Video Federica Quijano reveló por qué internó a su hijo en un hospital psiquiátrico cuando era niño

Federica Quijano, integrante del popular grupo mexicano Kabah, fue hospitalizada.

La propia cantante dio a conocer, desde la cama de la clínica este 5 de mayo, la complicación de salud que está atravesando.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy”, explicó en un video, el cual compartió en su cuenta de Instagram.

La intérprete de 53 años detalló que la cirugía que requiere es “de columna” y aseguró que “no puede caminar”.

“Tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer”, reconoció sobre el procedimiento quirúrgico, “no es algo que tengo tiempo tampoco, tengo que estar trabajando”.

Federica Quijano clama por ayuda

Visiblemente preocupada, Federica Quijano reveló que es por una cuestión administrativa de su seguro de gastos médicos mayores que no pudo ser intervenida.

“Necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora”, puntualizó al respecto del problema.

“Les pido por favor que me ayuden, que vengan, que me manden a su doctor. Mándenmelo porque no puedo ir”, pidió a la empresa responsable.

La también presentadora pormenorizó que por parte de la compañía le están solicitando “que programe la cirugía”.

“No puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor o qué día se siente peor”, manifestó.

“Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen, que me digan cómo hacerlo, no quiero saltarme ningún proceso”, dijo, dirigiéndose al negocio, “quiero seguir lo que ustedes me piden”.

Finalmente, la artista solicitó que le hagan saber “con quién” se puede comunicar para “poder resolver esto de la mejor manera”.

Ante la situación que atraviesa, sus colegas y amigos, como África Zavala y Heydee Hofmann, le manifestaron su apoyo.

Hermano de Federica Quijano hace llamado

Por su parte, Apio Quijano, hermano de Federica, secundó su llamado al escribir un mensaje en la sección de comentarios del ‘post’ que ella hizo.

“Es importante que apoyen a su gente que está asegurada”, apuntó el exintegrante de La Casa de Los Famosos México, refiriéndose al corporativo.