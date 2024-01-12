Cantante mexicana es golpeada por su hijo autista y termina en el hospital: le "duele el alma"

Video Federica Quijano fue golpeada por su hijo y tuvieron que hospitalizarla: explicó qué pasó

Federica Quijano, integrante de la agrupación Kabah, reveló que su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años, la golpeó.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante contó este 11 de enero cómo fue el percance que atravesó con el adolescente.

PUBLICIDAD

“Sebastián se puso muy, muy, agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital, a ver qué me pasó”, dijo.

Federica Quijano resultó lesionada tras el golpe de su hijo

Luego de ser atendida, Federica Quijano reveló, en la misma red social, que el golpe que le propinó Sebastián sí le ocasionó un daño.

“Hola, familia. Pues bueno, ya salí del hospital, tengo una tendonitis, porque gracias a Dios no está roto, pero me fregó el tendón”, señaló.

Sentada en la sala de su oficina y con una férula en el brazo, la artista mexicana puntualizó que “le mandaron unos medicamentos” para su recuperación.

Federica Quijano resultó lesionada tras un percance ocasionado por su hijo autista, Sebastián. Imagen Federica Quijano/Instagram

Entretanto, su doctor, quien se encontraba atendiéndola, afirmó que le suministró vía intravenosa “antiinflamatorios” y posteriormente “un complejo de vitaminas para complementar su buena nutrición”.

El especialista recomendó asimismo a Quijano que guarde “muchísimo reposo” y que mantenga el tratamiento que le fue indicado.

Federica Quijano reflexiona sobre lo ocurrido

Tras informar lo sucedido, Federica Quijano compartió su sentir ante el incidente ocasionado por su hijo, a quien adoptó siendo un bebé.

“A veces, como mamá azul, es como una montaña rusa. Hay días que Sebastián está increíble y que (lo veo) a los ojos y (me) corresponde, y (me) ve, abraza y ama. Son estos momentos que valoras muchísimo”, explicó.

“Y hay otros días, como estos, que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido, van para atrás. Es una lucha constante de sentimientos y de retos”, agregó.

PUBLICIDAD

La hermana de ‘Apio’, exparticipante de La Casa de los Famosos México, confesó: “La parte física (me) duele, evidentemente me duele muchísimo el brazo”.

“Pero me duele más el alma, el corazón, de repente ver tan lejos a mi hijo”, externó. “Sentirme como tan ajena a lo que está sintiendo, y eso duele más”.

Quijano igualmente reconoció: “Estoy tan enojada con él, furiosa, y se vale. También entiendo que tiene una discapacidad, pero aún (así), no deja de dolerme o no dejo de responder de una manera humana, con coraje”.

“Él ni siquiera se está dando cuenta de que me está lastimando así, y al rato se da cuenta y se siente mal, porque sé que él no entiende, sabe que le pegó a mami. Sé que se siente mal”, sumó.

La intérprete de ‘Vive’ finalmente se sinceró sobre su temor: “Seguirán viniendo días así, complicados. Lo único que me da más miedo es que él sigue creciendo, haciéndose más fuerte, y yo más viejita”.

“Me asusta el día que ya no pueda con él. No pensaré en eso ahora, porque falta mucho, vivamos el presente, que es hoy”, concluyó.