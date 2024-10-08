Federica Quijano

Famosa cantante teme que su hijo termine en el psiquiátrico: solo tiene 17 años

Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, habló de la enfermedad que padece su hijo adoptivo. La cantante ha sufrido algunos ataques por parte del adolescente a causa de su mismo padecimiento.

Video Federica Quijano reveló por qué internó a su hijo en un hospital psiquiátrico cuando era niño

Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, teme que su hijo adoptivo termine en una clínica psiquiátrica por la enfermedad que padece. Sebastián, que apenas cumplió 17 años en agosto pasado, fue diagnosticado con autismo a los 3 años.

La cantante reveló que su hijo, ahora que atraviesa por la adolescencia, ha presentado nuevas complicaciones de salud, por lo que teme que un día los especialistas le pidan que lo interne en una clínica psiquiátrica tal como sucedió cuando tenía 8 años.

“Hace poco se nos convulsionó, lo diagnosticaron aparte con epilepsia, cosa que, pues, nos habían avisado. Generalmente, todas las personas con la condición del trastorno del espectro autista de repente llegan a esa parte, cuando llegan quizás a la adolescencia es cuando se les despierta”, explicó a ‘Sale el Sol’ en la emisión del 8 de octubre.

En ese sentido, la intérprete de ‘La calle de las sirenas’, contó: “Por primera vez en su vida me puso una mordida que nunca en mi vida. Ya me había mordido, se estaba durmiendo conmigo y me despertó, así como a golpes, así pegándome, entonces hay cosas que, pues, tratas de procesarlas otra vez”.

Sebastián, hijo adoptivo de Federica Quijano, fue diagnosticado con autismo a los 3 años.
Imagen Federica Quijano / Instagram


Federica Quijano explicó que, debido a esta situación, ha buscado ayuda profesional para enfrentar de la mejor manera los cambios que pueda presentar Sebastián.

“Estoy en dos terapias, una con una terapeuta maravillosa que no sabes cómo me ha ayudado, con Olga, que me ha ayudado muchísimo. Aparte, estoy con mi psiquiatra, no, no me da pena aceptarlo ni mucho menos porque evidentemente es mucho más heroico que te atrevas a pedir ayuda a que te quedes callada, ¿no?”, manifestó.

Por último, Federica Quijano señaló que seguirá trabajando para darle “una vida digna” a Sebastián con el propósito de que nunca tenga que llevarlo a una clínica psiquiátrica.

“Tengo que seguir trabajando para darle una vida digna, para que tenga la mejor vida , que no lo tengan que llevar a un psiquiátrico o en algún lugar donde puedan hacerle cosas horribles. Últimamente pues sí, me rompo más porque no estás preparada a todos estos cambios, pero ahí voy, llenándome de fortaleza, mi trabajo me ayuda muchísimo y, además, no me pudieron dar mejor trabajo. No, no me puedo caer, entonces por eso tengo que levantarme”, concluyó sin poder controlar las lágrimas.

Sebastián cumplió 17 años en agosto.
Imagen Federica Quijano / Instagram


La cantante debutó en la maternidad tras lograr la adopción de María. Dos años y medio después, comenzó con los trámites para convertirse legalmente en la mamá de Sebastián.

“A (él) lo tiraron a la basura y estuvo dos o tres días ahí. Lo encontraron con neumonía, rinitis, descalcificado, mordido por animales”, contó la artista al periodista Gustavo Adolfo Infante en 2021.

