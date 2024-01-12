La dura historia de amor de Federica Quijano y su hijo autista: "Lo tiraron a la basura"

Video Federica Quijano fue golpeada por su hijo y tuvieron que hospitalizarla: explicó qué pasó

Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, está actualmente en recuperación luego de que sufriera una lesión a raíz de una golpe por parte de su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo cuanto tenía 3 años.

La cantante dio a conocer, este 11 de enero mediante sus historias de Instagram, que el adolescente “se puso muy, muy, agresivo” y le “dio un cabezazo en el brazo”.

Tras acudir al hospital, los médicos determinaron que ella tiene “una tendonitis” en dicha extremidad, por lo que le colocaron una férula y “le mandaron medicamentos” para que consiga sanar.

Sebastián, hijo de Federica Quijano, le ocasionó una lesión tras propinarle un "cabezazo". Imagen Federica Quijano/Instagram



A lo largo de los años, Quijano ha sido sincera acerca del reto que implica ser madre de Sebastián, esto debido al trastorno que altera su comportamiento.

Hijo de Federica Quijano fue abandonado cuando era bebé

En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en 2021 para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Federica Quijano compartió que decidió adoptar un hijo después de saber que no podría tenerlos por sí misma.

Primero ella acogió bajo su cuidado a la pequeña María y, cuando esta tenía 2 años y medio, comenzó el trámite para ser la mamá legal de Sebastián.

“A (él) lo tiraron a la basura y estuvo dos o tres días ahí. Lo encontraron con neumonía, rinitis, descalcificado, mordido por animales”, contó sobre lo que había pasado con el bebé.

Federica Quijano y su hija María cuando acudieron por Sebastián al albergue. Imagen Federica Quijano/Instagram



El nene se convirtió oficialmente en retoño de la estrella al año y cinco meses de vida, etapa en la que mostraba una conducta normal.

“Llegó como un niño completamente normal, funcional. Obviamente le aterraba cuando apagaba la luz, porque lo dormían con la luz prendida y cámaras, no lo sacaban nunca al jardín”, relató.

“Estas carencias (de cuando) estuvo en el albergue las conoces, pero cantaba, bailaba, jugaba con su hermana, la defendía”, agregó.

Sebastián fue diagnosticado con autismo

En enero de 2021, ella explicó a ‘Ventaneando’ que al ‘Tian’, como lo llama cariñosamente, cumplir 3 años y medio, “de un día a otro”, lo “perdió”.

“Regresó a usar pañal, se empezó a pegar solito, comenzaba a manotear”, recordó acerca de la forma en la que él actuaba.

El hijo de Federica Quijano fue diagnosticado con autismo. Imagen Federica Quijano/Instagram

Federica llevó al menor con doctores, quienes le afirmaron erróneamente tenía “enfermedad degenerativa progresiva, y que se iba a morir”, hasta que determinaron que en realidad es autista.

Federica Quijano internó a su hijo Sebastián

En su conversación con Adolfo Infante, Federica Quijano habló de la época en la que decidió recluir a Sebastián en una institución médica por su propio bien.

“A los 9 (años) lo tuve que internar en un hospital psiquiátrico, que para mí fue… ahí caí en depresión absoluta, total”, enunció.

“Estuvo un tiempo nada más porque empezó a lastimarse él, y no había manera de controlarlo. Yo lo agarraba y (le decía): ‘Mi amor, no te pegues. ¿Qué te está pasando?’. Fue una cosa que no estás preparada para ver como mamá”, sumó.

Federica Quijano con sus hijos, Sebastián y María, en 2016. Imagen Federica Quijano/Instagram



La intérprete de ‘La calle de las sirenas’ admitió entonces que aceptar la condición de su hijo “fue, ha sido y siempre será el dolor más grande que puedes tener como mamá”.

En marzo de 2021, ella aseguró a Las Estrellas que se “ha rendido” en múltiples ocasiones: “He tirado la toalla muchas veces, me he caído y levantado, he tomado terapia”.

“Estoy medicada, y a todo eso agrégale que igual estoy pasando asuntos hormonales míos, entonces todo eso se junta, pero no me puedo dar el lujo de quedarme en el suelo, porque tengo un compromiso con mis hijos”, indicó.

Federica Quijano confesó su actual temor ante Sebastián

Posterior al percance en el que ‘Tian’ la lesionó, Federica Quijano subió a Instagram un video en el que, frente a la cámara, hizo una reflexión.

Entre otras cosas, ella se sinceró sobre “el dolor” que experimenta por “ver tan lejos” a su retoño y externó su temor: