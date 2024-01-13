Federica Quijano

Federica Quijano defiende a su hijo autista de las críticas: "No es un niño golpeador"

La cantante mexicana explicó por qué Sebastián le dio el cabezazo que la llevó al hospital y confesó qué es lo que más teme de la condición de su hijo adolescente.

Federica Quijano continúa convaleciente de la tendonitis de su brazo, tras el cabezazo que le propinó su hijo autista el 11 de enero y dio más detalles del incidente.
De acuerdo con su relato, Sebastián sufrió una crisis y para calmarlo intentó meterlo al agua fría.

"Esperar a que se le pase, a que se calme, a veces meterlo en agua fría ayuda, eso es lo que tratábamos de hacer ese día, pero pues obviamente con el cabezazo se me durmió el brazo y ya no pude con él y esas son las cosas que te asustan, que él se va haciendo más fuerte y yo más viejita, es una realidad", contó la cantante de 52 años en entrevista con el programa 'De Primera Mano', transmitida el 12 de enero.

La integrante del grupo musical Kabah, confesó lo que más teme de Sebastián, quien ya tiene 16 años.

" ¿Qué va a pasar con ellos cuando yo no esté?", dijo refiriéndose a sus dos hijos adoptivos, María y Sebastián. "Esa es mi preocupación y por eso trabajo todos los días, tengo cuatro trabajos y me parto en 80 para que el día de mañana, cuando yo ya no esté, mi hijo no termine en un psiquiátrico y que abusen de él o que yo no pueda controlarlo cuando esté más grande, ese es mi mayor temor", confesó visiblemente afectada.

Federica Quijano teme que su hijo la lastime

La cantante compartió que, a pesar de que conoce a su hijo, no puede prevenir las crisis por las que pasa.

"No hay manera, tú aprendes a conocer a tu hijo, aprendes a conocer sus detonantes, hay veces que hay detonantes nuevos. Por otro lado ya es un adolescente, tiene 16 años, súmale la adolescencia más estos detonantes que es la comida, el iPad, estar pegado a la televisión todo el tiempo, pues yo que lo tengo en clases en la casa, su maestra tiene autismo también, entonces a veces se harta de estar en la escuela y explota", detalló.

"Todavía tiene detonantes que no conocemos y que pueden pasar en cualquier momento y eso es lo que a mí me da miedo, que el día de mañana sí me dé un empujón a mí o a María, que me aviente de las escaleras, no sé", compartió con preocupación.

Federica Quijano defiende a su hijo

La también diputada de México salió en defensa del adolescente tras los comentarios que recibe en redes sociales, y explicó que los ataques de agresividad que le dan se deben a su condición.

" Sebastián no es un niño golpeador, Sebastián es un niño con una discapacidad y no lo puedo ocultar, jamás voy a decir mi hijo es un violento y no puede convivir, no, simplemente tiene detonantes que a veces puede controlar y a veces no".

"Como papás no sabemos cuándo va a pasar, por eso me han sacado de restaurantes, de esto, del otro, porque no sabes cuando va a reaccionar tu hijo o qué lo puede provocar en ese momento", añadió en la entrevista.

La evolución del hijo de Federica Quijano

La cantante logró adoptar a Sebastián cuando tenía un año cinco meses, pues el pequeño fue encontrado en un basurero de la Ciudad de México "con el cordón umbilical, con neumonía, rinitis, descalcificado y mordido por ratas y demás", narró en 'De Primera Mano'.

Desde entonces ha cuidado de él, por lo cual a los tres años y medio fue diagnosticado con autismo. Sin embargo, a lo largo de 16 años ha logrado un cambio en su retoño, aunque sabe que "nunca" será "autosuficiente".

"Mi hijo es un guerrero, es un niño maravilloso que hoy por hoy sabe leer, escribir, hace su cuarto solo, se viste solo, se baña solo, no quiere decir que pueda ser autosuficiente, nunca va a ser, pero sí he logrado que Sebastián cambie muchas cosas", aseveró.


