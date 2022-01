Famosos que se caían mal, pero tuvieron que trabajar juntos: contaron sus experiencias

Para muchos famosos, ha sido complicado transmitir amistad, pasión o amor en sus actuaciones cuando en realidad no había una estrecha relación con sus coprotagonistas.

Su trabajo puede ser tan profesional que pocos se dan cuenta del detrás de dichas escenas. Aquí te contamos algunos famosos que se llevaban mal mientras compartían pantalla.

Belinda y Martin Ricca

Al parecer, la buena química que mostraban las celebridades en la telenovela infantil ‘Amigos por siempre’ (2010) no era tan verdadera.

Y es que Belinda admitió al programa ‘La Oreja’, en el 2011, que no se llevaba nada bien con el actor, porque ella quedaba en segundo lugar.

"En esa época era Martín el que tenía siempre todas las ventajas por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y en la novela muchas veces era como ‘primero Martín, y luego todos los del grupo'"

Rachel McAdams y Ryan Gosling

Los actores que protagonizaron ‘El Diario de una pasión’ hicieron una de las historias de amor más queridas e icónicas del cine.

Sin embargo, en un inicio la química no fue tan buena. Eso sí, todo mejoró tanto que hasta terminaron como pareja en la vida real. Pero, antes de eso, Gosling buscó que McAdams fuera reemplazada.

Así lo reveló en el décimo aniversario en una entrevista a ‘VH1’, el director Nick Cassavetes.

“Realmente no se llevaban bien un día en el set. Realmente no. Y Ryan vino a mí, y hay 150 personas paradas en esta gran escena, y él dice: 'Nick, ven aquí'. Y está haciendo una escena con Rachel y dice: '¿Podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para leer fuera de cámara conmigo? 'Le dije:' ¿Qué? 'Él dice:' No puedo. No puedo hacerlo con ella. Simplemente no obtengo nada de esto".

Patrick Swayze y Jennifer Grey

Las celebridades ya no se llevaban bien cuando terminaron de protagonizar, ‘Red Dawn’ (1984).

Esto hizo que la producción de su próxima película juntos, ‘Dirty Dancing’, fuera más complicada.

En la autobiografía del actor fallecido titulada, ‘The Time of My Life’, escribió que su protagonista principal fue un gran dolor en el set.

"Tuvimos algunos momentos de fricción cuando estábamos cansados o después de un largo día de filmación. [Grey] parecía particularmente emocionada, a veces se echaba a llorar si alguien la criticaba. Otras veces, se ponía de mal humor, obligándonos a hacer escenas una y otra vez cuando empezaba a reírse", expresó.

James Franco y Tyrese Gibson

Grabaron la película ‘Annapolis’ (2006) en la que se puede observar que se llevan bien.

No obstante, la realidad era completamente diferente; Gibson, en una entrevista a ‘Playboy’, en 2007, dijo que no quería volver a trabajar con James Franco.

“No quiero volver a trabajar con él nunca más, y estoy seguro de que él siente lo mismo. Se sintió muy personal ”, dijo.



Por su parte, James Franco respondió a estas declaraciones durante una entrevista con la revista ‘Complex’.

“Nos hemos reconciliado, o traté de reconciliarme con él. Quizás yo estaba demasiado metido en ese papel. No trato de ser malo con nadie en una película”, dijo.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

‘Sex and the City’ es una de las series más populares y recordadas, pues Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon fueron, desde 1998 hasta 2004, las mujeres más emblemáticas de Nueva York.

Si bien, conforme fueron pasando los años, vimos que la relación entre las famosas Samantha y Carrie no era la mejor.

Fueron tantas las diferencias que, en el 2018, cuando murió el hermano de Kim Cattrall, Sarah mostró sus condolencias en un comentario en una fotografía que compartió la actriz, pero la respuesta fue muy dura.

“No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker. Mi madre me ha preguntado hoy: ‘¿cuándo va @sarahjessicaparker, esa hipócrita, a dejarte en paz?’. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, respondió Cattral en Instagram.

¿Qué otros famosos conoces que no se llevan bien?