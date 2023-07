Tenis piratas, ropa de segunda mano o barata: estos famosos fueron criticados por sus compras

En una transmisión en vivo con su esposa el pasado mes de junio, él admitió que no eran originales de cierta marca y explicó por qué decide comprar este tipo de calzado: “Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis: no voy a comprar tenis de 11 mil pesos (653 dólares) y tener a mis hijos sin comer, es así de sencillo”.