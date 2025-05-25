El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Video Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

La boda de Alejandra Capetillo con Nader Shoueiry este sábado 24 de mayo trajo varias imágenes y una de ellas fue ver reunida a la familia que han formado los padres de la novia: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Los artistas y sus otros 4 hijos acompañaron a la 'influencer' en esta fecha tan memorable que tuvo como escenario la majestuosa Hacienda Zotoluca ubicada en el estado de Hidalgo, México.

Así apareció Biby Gaytán en la boda de su hija

Biby Gaytán apareció de la mano de su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., durante el cortejo nupcial previo a la ceremonia religiosa, según imágenes replicadas desde la cuenta de Instagram del programa Hoy.

La también actriz llevó un vestido largo de transparencias con tonos lavanda, muy ad'hoc para la tarde en que se llevaron a cabo las nupcias.

Este fue el vestido que usó Biby Gaytán durante la boda de su hija Alejandra Capetillo. Imagen Hoy/Instagram



"Los amo, los amo, los amo", dijo la madre de la novia aparentemente a los charros que hicieron una valla humana para escoltar al cortejo alzando sus sombreros.

Gaytán se veía feliz al caminar delante de su hija, quien fue tomada del brazo por su papá, Eduardo Capetillo, en un 'look' completamente de charro.

Alejandra Capetillo fue entregada en el altar por su papá Eduardo Capetillo, quien fue vestido de charro. Imagen Jorge HS/Instagram



La presencia de Biby Gaytán y su marido destacó luego de que el pasado 11 de abril no acudieron a la boda civil de la joven modelo, quien se casó en Madrid, España, donde reside desde hace varios años.

La actriz argumentó compromisos laborales para no hacerlo, lo que desató una ola de críticas y especulaciones por no haber estado al lado de su hija ese día.

"Ahí viene la buena", dijo después ante la prensa refiriéndose a la ceremonia religiosa de este fin de semana.

El look de Biby Gaytán en la preboda

La noche del viernes 23 de mayo, Alejandra Capetillo y su ahora esposo de origen libanes tuvieron una fiesta preboda en la que también se pudo ver a Biby Gaytán.

Esa noche, la exintegrante de Timbiriche eligió un vestido en tono rosa con el que estuvo bailando al lado de su hija.

Biby Gaytán fue con este 'look' de rosa en la fiesta de la preboda de su hija Alejandra Capetillo. Imagen Ana Paula Capetillo/Instagram



Además de 'Lalo' Jr., Ana Paula y ‘Ale’ Capetillo, Biby Gaytán también es madre de los mellizos Daniel y Manuel, quienes estuvieron presentes en la boda.