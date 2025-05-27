JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Jennifer López se convirtió sin duda en la protagonista de los American Music Awards 2025, realizados la noche de este lunes 26 de mayo en el Fontainebleau Las Vegas.

La cantante no sólo fue la presentadora de toda la icónica ceremonia, sino que además la abrió con una presentación que la hizo viral en redes sociales.

PUBLICIDAD

Mientras interpretaba un popurrí de 23 éxitos de los nominados en el evento, la también actriz dejó a los espectadores sorprendidos cuando se besó en la boca con dos de sus bailarines, un hombre y una mujer.

En las plataformas digitales, los internautas calificaron el acto como un intento “desesperado” por poner celoso a su ex, Ben Affleck, y criticaron a la ‘Diva del Bronx’ por ir “demasiado lejos”, según Daily Mail.

JLo presume su ‘derriére’ en los AMAs 2025

Pero, la ‘afectuosa’ interacción con los miembros de su equipo coreográfico no fue la única cosa atrevida que hizo Jennifer López.

La protagonista de ‘Selena’, de 55 años, también se animó a mostrar su ‘derriére’ mientras conducía la importante gala.

Ella se aseguró de que todas las miradas estuvieran sobre ella al usar un enterizo azul que dejaba completamente al descubierto su espalda y una parte de su trasero.

Antes de aparecer a cuadro, la intérprete de ‘On the floor’ saludó al público en el recinto con una enorme sonrisa en el rostro, dejando claro se sentía cómoda con su atuendo.

Jennifer López mostró su ‘derriére’. Imagen Ethan Miller/Getty Images



En entrevista para InStyle previa a la premiación, ella aseguró que luciría al menos unos ocho vestuarios a lo largo de las tres horas.

“Algunos glamourosos, otros ‘cool’, algo ‘chic’ y elegante, otros sexys igualmente. Todo lo que se asocia conmigo y la moda”, detalló.

Jennifer Lopez at the American Music Awards 2025 at Fontainebleau in Las Vegas on May 26, 2025. #AMAs #JLo

ALTOSAXO Music Apparelhttps://t.co/BQvVWUowwb pic.twitter.com/uA4ulW4DlW — ALTOSAXO (@AltosaxoMusic) May 27, 2025

JLo cautiva con sus ‘looks’

Además del diseño con el que dejó a la vista parte de sus posaderas, Jennifer López mostró su torneada figura con otros ‘looks’.

Tras el ‘opening’, la estrella del pop apareció en el escenario con un vestido de escote profundo y abertura alta, por lo que mostró sus piernas.

PUBLICIDAD

También usó una pieza en tono café que permitía observar parte de su busto y su abdomen marcado, así como sus ejercitados brazos.

Otra de las creaciones que utilizó fue un conjunto que cubría el centro de su cuerpo con una cinta que tenía cristales y terminaba en una falda.